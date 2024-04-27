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宣揚台灣文化 「3月瘋媽祖」工作坊法拉盛登場

記者尤昱程／紐約即時報導
工作坊結束，全體參與者一同合影。(紐約僑教中心提供)
工作坊結束，全體參與者一同合影。(紐約僑教中心提供)

為推廣台灣文化，紐約僑教中心將在今年舉辦5場台灣文化工作坊，27日由大紐約區台灣同鄉會主講的「媽祖文化導覽活動」揭開序幕；活動開始前，主講人大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦在現場參拜媽祖，為現場民眾展示了最原汁原味的台灣祭祀文化。

大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦(Winston Liao)表示，此次工作坊最主要是想要介紹台灣特有的「3月瘋媽祖」給華裔移民二代、三代以及美國主流社會；他說，媽祖在台灣是一個相當具代表性的文化，希望藉由此次機會，喚起更多人對於台灣文化的認同感。

活動現場，除了介紹媽祖的由來、廖士敦還分享了台灣廟會的表演和經驗，以及繞境文化，最後則由擲筊互動遊戲圓滿結束。

廖士敦說，5月分將會以大紐約同鄉會名義邀請台灣最有名的北港朝天宮率團到美國遶境，屆時總共會到三個城市，分別為5月14日到17日在舊金山，18到20日在休士頓，21到26日在紐約；在各個城市除了拜訪各僑團單位，也會舉行遶境活動，讓華人朋友體驗台灣的傳統民俗文化。

前休士頓台灣同鄉會會長陳逸玲表示，得知媽祖願意到休士頓的消息相當開心，希望讓休士頓主流、非主流的民眾都能認識台灣文化。

台灣文化工作坊第二場將在11日下午1時30分接力登場，主題為客家藍染文化，有興趣參加的民眾可以上紐約僑教中心官方網站查詢，網址為https://www.ocac.gov.tw/OCAC/SubSites/Home.aspx?site=5ab18a5a-3ad8-46a9-b2e5-7a6f604d3b6f。

大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦紹媽祖的由來。(紐約僑教中心提供)
大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦紹媽祖的由來。(紐約僑教中心提供)
大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦向現場民眾介紹媽祖文化。(記者尤昱程/攝影)
大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦向現場民眾介紹媽祖文化。(記者尤昱程/攝影)
現場民眾體驗特有的擲筊互動遊戲。(紐約僑教中心提供)
現場民眾體驗特有的擲筊互動遊戲。(紐約僑教中心提供)

休士頓 舊金山 華人

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