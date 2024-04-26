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紐約小商家買安全設備防盜 可申請高達6000元抵稅

記者尤昱程／紐約即時報導
州眾議員劉醇逸(圖中)在法拉盛新龍興前舉行記者會，宣布新的財政預算法案將協助小商家對抗竊賊。(記者尤昱程/攝影)
州眾議員劉醇逸(圖中)在法拉盛新龍興前舉行記者會，宣布新的財政預算法案將協助小商家對抗竊賊。(記者尤昱程/攝影)

為減輕小商家受盜竊損失之苦，州眾議員劉醇逸26日與法拉盛小商家企業主聯合宣布，在紐約州2025年財政預算中通過了新的法案；四項措施包括添購安全設備的抵稅計畫，最高可申請6000元。

新冠疫情後治安惡化，零售盜竊問題尤其嚴重。從2017年至2023年，紐約市的盜竊案數量增加了51%，搶劫、重竊和小額盜竊案數量增加了86%。劉醇逸說，很開心能在法拉盛具代表性的新龍興超市前宣布這項消息，小商家竭盡所能防止竊盜，政府更應該提出協助，新法案中的四項措施將起到很大作用。

法案第一項措施為商業安全稅抵免計畫 (Commercial Security Tax Credit Program) ，此計畫將提供小商家添購用於安全措施的抵稅(tax credit)，例如聘請保安人員，添購監視錄影器、照明燈等；若商家規模為25人以下，將有4000元的額度能申請，而商家員工數若超過25名，將可申請達6000美元的安全抵稅。

第二項則允許檢察官將多個1000元以下的小額竊盜案指控合併為一個大額竊盜案，預期將對重複竊盜的慣犯起到制止作用；第三項為店家將可出面指控竊賊轉售從該商家偷竊之贓物，最後一項則是針對傷害罪，若竊賊或搶匪對零售業商家做出物理上的攻擊將會優先以重罪裁量。

新龍興超市包經理 (Jing Jing Bao)說，竊賊對新龍興超市帶來的傷害很大，每天超過10起商品失竊，除了要自行吸收商品失竊的損失，去年底他們還開始應聘保安人員，每月需花費近三萬元的額外支出。

也曾有竊賊單日至店內連續偷竊了三次，直到第三次才終於落網，不過由於該竊賊每次竊取的商品總額約在7至8百元上下，在法庭上不會受到太大的制裁，「這對我們來說是個很嚴重的損失，期望法律開始實施後，可以有效遏止盜竊行為。」她說。

皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)表示，今年的預算法案將大大幫助皇后區的企業、工人和消費者，感謝立法領袖在這個問題上的領導作用，以及對小型企業的堅定支持。

法拉盛 預算 皇后區

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