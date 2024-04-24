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「X你的」紐約市長亞當斯 在飛機上被女乘客狂罵

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約市長亞當斯在從邁阿密飛回紐約的班機上被乘客認出，他先是報以淺淺微笑(左)， 但在該女開始辱罵他後，表情當場垮下來(右)。(截自X@gaijingirl2004)
紐約市長亞當斯在從邁阿密飛回紐約的班機上被乘客認出，他先是報以淺淺微笑(左)， 但在該女開始辱罵他後，表情當場垮下來(右)。(截自X@gaijingirl2004)

紐約市亞當斯(Eric Adams)22日在邁阿密飛往紐約的客機上，遭一名女乘客當面辱罵。

從女子自錄的影片中可見，她先趨身確認市長的身分，「你是亞當斯嗎？」當亞當斯對她報以淺淺微笑後，女子開始扯開嗓子對他罵髒話：「X你的(F--k you)！」

「就是你，你支持對加薩進行種族滅絕！紐約到處都是遊民，你還在夜夜笙歌！你根本不關心紐約，你到邁阿密幹嘛？你知道紐約有人被捕嗎？」

正在滑手機的亞當斯，臉當場垮下來，但未發一語。女子繼續罵：「人們買不起食物，你還不斷削減教育預算，只為了資助警察，你滿腦子只想著怎麼給警察錢！」

影片來源：YouTube New York Post

此時坐在亞當斯旁邊的人士起身，請這名女士離開。

亞當斯到邁阿密參加紐約知名非營利組織舉辦的康考迪亞美洲年度峰會(Concordia Americas Summit)，參加一場關於無證移民的主題座談。

據每日郵報報導，紐約市長辦公室發言人列維(Fabien Levy)事後表示：「市長總是說，我們有800萬居民，但有3500萬種不同意見。」

「遺憾的是此人用粗俗的方式，在一架客機上表達她的意見，這就是為何當場機上有些乘客希望阻止她再說下去。」

亞當斯素以喜歡紐約夜生活及出入高檔餐廳聞名。

在亞當斯到邁阿密參加會議的當下，哥倫比亞大學校園已連續一周被挺巴勒斯坦的示威學生占據。

影片來源：YouTube Concordia

亞當斯 紐約市 加薩

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