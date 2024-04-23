警推藤壺違停鎖 逃逸直接報警

市警交通處處長李維拉，介紹新式「藤壺」違停鎖。(記者劉梓祁／攝影)

為打擊紐約市 嚴重的違停現象，市警(NYPD)日前推出名為「藤壺」(Barnacle)的新型鎖車裝置，在原有車胎鎖基礎上進行升級和創新；為此，市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)23日介紹此裝置，並表示已有駕駛員在嘗試強行駕駛後被捕，且未來或會在所有私家車中使用。

據市警介紹，「藤壺」車鎖不同於傳統的車胎鎖，其為長方形塑料盾牌，通過強力吸盤附著在汽車的前擋風玻璃上，使得駕駛員在未解鎖前無法看到前方視野。警方表示，「藤壺」的優點為安裝迅速且不會對車輛的車身造成損傷，並減少拖車的需求和成本；違規者則須聯絡交管部門繳納罰款，獲取密碼才可解鎖裝置。

李維拉表示，在推出此設備前，警方收到大量投訴稱有卡車徹夜停放在居民區，導致許多車位被非法占用，因此與供應商「Barnacle Parking」聯繫引入該裝置，目前共有14台，仍處在測試階段。他認為，傳統輪鎖不僅時常遭司機拖行和破壞，導致維修費用高昂，且本身重達約40磅，而藤壺裝備則僅約14磅，能輕易方式車輛離開。

警方表示，新裝置大小約為一個摺疊披薩盒，一旦打開並放置在擋風玻璃上，能產生約1000磅每平方吋的吸力，使得外人幾乎不可能在沒有專業工具的情況下移除。同時，該設備配有定位跟蹤裝置，一旦有人決定直接駕車離開，其會發出高分貝警報，並通知市警總局。

李維拉說，目前司機需要前往交通局才能移除設備，並在原有罰單基礎上繳納185元開鎖費，但未來或會允許駕駛員自行按指引遠程付費解鎖並歸還設備。當前，此設備僅在皇后區 試點，且僅使用在商用卡車上。市警指，在經過60天的試點後，未來會購買更多成本為3000元一個的「藤壺」裝置，並將執法對象擴大到普通車輛。