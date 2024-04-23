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紐約法拉盛一日發生兩起搶劫 警方追緝

記者高雲兒/紐約即時報導
23日下午1時11分，在法拉盛37大道136-59號附近發生搶劫。(記者高雲兒／攝影)
23日下午1時11分，在法拉盛37大道136-59號附近發生搶劫。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛地區一天之內發生兩起劫案，兩案相隔時間不到一小時，其中一案的嫌已被逮捕，警方正追蹤另外一案的嫌犯。

根據警方，23日下午1時11分，在法拉盛37大道136-59號附近，一名帶著小孩的亞裔男子，當街搶劫一名女性的現金，這是該女子用來交租的租金；之後男嫌逃之夭夭，警方隨後抓捕到該男子，目前已經被關押。據悉，陪同的孩子手上有傷，纏著繃帶。被搶女性未受傷。

在2時4分，在位於白石鎮跨島快速路上(Cross Island Parkway)153-17號的韋伯斯特銀行(Webster Bank)又發生一起劫案，當受害男子在使用ATM機時，三名男子圍攏過來，其中一位展示了槍枝，另一位用胡椒噴霧噴了受害男子，並搶走了他的手錶和電腦，之後三難嫌乘坐黑色賓士逃走。

警方呼籲知道第二件案子的民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 租金 亞裔

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