口角變鬥毆 紐約法拉盛3華人拔刀相向 2人受傷

法拉盛市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人參與其中，兩人受刀傷，圖為警方在調查此案。(Citizen截圖)

法拉盛 市中心21日下午發生一起鬥毆，三名華人 參與其中，兩人受刀傷，目前情況穩定；警方正在追緝肇事者，呼籲民眾提供線索。

根據紐約市 警方，12日下午5時29分左右，在法拉盛波普勒大道(Pople Ave.)132-69號附近，三名華人陷入口角，之後其中一人拔刀相向，導致另一名華人手指被割傷，還有一名華人腹部和右手臂都被捅傷，二人已經被送往附近醫院治療，情況穩定。而攻擊者則已逃逸，據悉是一名50歲華人男子，可能頭部受傷。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。