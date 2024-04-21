紐約法拉盛又現搶劫案 5旬華男被搶3000元
法拉盛地區再次發生一起搶劫案，一名50歲華男被六名嫌犯搶走3000元，還被惡劣毆打，目前警方還未逮捕任何人，此案正在調查中。
根據紐約市警方，20日晚間7時30分左右，在富蘭克林大道(Franklin Avenue)139-09號內，一名50歲華男被六名嫌犯用木製物品擊打頭部，還被用雪茄傷他左腳踝；虐打之後，這些嫌犯強行從受害者身上搶走了大約3000元。之後警方和義務人員趕到現場，將這名華男送醫，目前他情況穩定。
警方表示，目前沒有逮捕任何人，調查仍在進行中。他們呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
近日法拉盛搶劫案頻發，18日中午發生一起地下賭場搶劫案，一名疑似西語裔人士在賭場內搶劫約5000元，多名華人追擊阻止，其中一人還因此受輕傷，警方目前還在調查此案。
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