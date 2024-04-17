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紐約首例 不當處置鋰電池 華男遭刑事指控

記者胡聲橋／紐約即時報導
華男被捕電單車店內的情形。(消防局)
華男被捕電單車店內的情形。(消防局)

布碌崙(布魯克林)電單車店一名華男因為不當處置和銷售鋰電池，嚴重違反消防法規，近日遭執法部門逮捕，這也是紐約市第一次有人因為違反電單車鋰電池相關法律遭逮捕和刑事指控。

市消防局日前宣布，消防人員12日中午來到位於弗萊布許大道(Flatbush Ave.)1239號的Electric Bicycle Shop，在店裡逮捕了華男劉天亮(Tian Liang Liu, 音譯)，並將其戴上手銬帶走。劉天亮被指控的罪名包括威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)，以及因鋰電池儲存和充電不安全而違反消防法規。執法部門沒有說明劉天亮到底是這家電單車店的店主還是員工。

消防局檢查人員在這家店裡發現了多項違規行為，包括不當儲存鋰電池、以不安全的方式對可能爆炸的電池充電，以及銷售未經認證的非法鋰電池。消防隊長(Chief Fire Marshal)弗林(Dan Flynn)表示，他們之前曾三次訪問過這家店，每次都是這個人提供服務，他也清楚地意識到自己的行為是魯莽和不計後果的。這就是他們當天逮捕他的原因。

鋰電池引發的一系列火災已成為市政官員關注的一個重要安全問題。今年2月，市議會通過立法，允許市政官員關閉屢次被發現銷售非法鋰電池的企業。

對於其他存在鋰電池不安全情況，並收到過警告的商店，消防局也會採取類似的執法行動，市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)說，「我們不幸地看到，鋰電池，尤其是未經認證的鋰電池有可能爆炸並造成人員傷亡」。

自2019年以來，全市已發生660多起電單車鋰電池引發的火災，共造成28人死亡，400多人受傷。最近的一起悲劇發生在今年2月，哈林區(Harlem)一棟公寓樓三樓的一個單元內發生電單車鋰電池爆炸引發的火災，造成「Hechinger Report」27歲的記者汗(Fazil Khan)去世。消防人員最後發現，該公寓內居住著六名外賣郎，他們都使用電單車。

2023年5月，曼哈頓華埠一家電單車店發生鋰離子電池火災，導致四名樓上居民死亡，之後市消防局開始對全市電單車店進行隨機檢查。

布碌崙電單車店一名華男因鋰電池不安全問題被逮捕。(消防局)
布碌崙電單車店一名華男因鋰電池不安全問題被逮捕。(消防局)

華男 華埠 布碌崙

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