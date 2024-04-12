紐約地標「The Vessel」將重啟並安裝圍欄

「Vessel」樓梯未設任何防護措施，僅有低矮的樓梯欄杆。(記者范航瑜／攝影)

位於曼哈頓 哈德遜廣場(Hudson Yards)的紐約地標建築「The Vessel」，因2021年發生數起自殺事件而關閉。哈德遜廣場一發言人12日表示，這座外形獨特的建築將在今年晚些時候重新開放，並將安裝鐵絲網護欄，防止自殺悲劇重演。

目前，「The Vessel」只對遊客開放底層區域。哈德遜廣場的開發商表示，計畫在不久的將來完全開放螺旋樓梯的最下面兩層樓，而上層部分則在安裝了防護欄杆後，包括四個樓梯井和鄰近平台，將逐步對遊客開放。

哈德遜廣場的一位發言人透露，他們已與原設計師和建築工作室協調，共同制定了改造方案，在「The Vessel」安裝從地板到天花板的鐵絲網防護欄。「但我們同時也將保留其吸引全球數百萬遊客的獨特體驗，」發言人說。

據悉，這些鐵絲網將在每一層的頂部和底部進行固定，而無法在頂樓安裝，因此最頂層將長久保持關閉。最底層的兩層樓將完全開放，以上的樓層將僅開放加裝了鐵絲網的部分。發言人強調，這些鐵絲網將非常牢固，遊客將無法剪斷或移除。

「The Vessel」位於哈德遜河邊的哈德遜廣場，因其形狀類似松果，被華人 遊客暱稱為「大松果」。自2019年建成以來，這座新穎的建築就吸引了眾多市民和全球遊客前來參觀，迅速成為了紐約市 的新地標。然而，由於建築樓梯未設任何防護措施，僅有低矮的樓梯欄杆，導致翻越跳下極為容易。自2021年8月以來，已有四人在此自殺身亡，其中包括一名14歲男孩，當場死在了家人面前。