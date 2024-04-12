我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊網紅喊三個歐洲城市「可以不用去」 引發論戰

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

紐約地標「The Vessel」將重啟並安裝圍欄

記者范航瑜╱紐約即時報導
「Vessel」樓梯未設任何防護措施，僅有低矮的樓梯欄杆。(記者范航瑜／攝影)
「Vessel」樓梯未設任何防護措施，僅有低矮的樓梯欄杆。(記者范航瑜／攝影)

位於曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)的紐約地標建築「The Vessel」，因2021年發生數起自殺事件而關閉。哈德遜廣場一發言人12日表示，這座外形獨特的建築將在今年晚些時候重新開放，並將安裝鐵絲網護欄，防止自殺悲劇重演。

目前，「The Vessel」只對遊客開放底層區域。哈德遜廣場的開發商表示，計畫在不久的將來完全開放螺旋樓梯的最下面兩層樓，而上層部分則在安裝了防護欄杆後，包括四個樓梯井和鄰近平台，將逐步對遊客開放。

哈德遜廣場的一位發言人透露，他們已與原設計師和建築工作室協調，共同制定了改造方案，在「The Vessel」安裝從地板到天花板的鐵絲網防護欄。「但我們同時也將保留其吸引全球數百萬遊客的獨特體驗，」發言人說。

據悉，這些鐵絲網將在每一層的頂部和底部進行固定，而無法在頂樓安裝，因此最頂層將長久保持關閉。最底層的兩層樓將完全開放，以上的樓層將僅開放加裝了鐵絲網的部分。發言人強調，這些鐵絲網將非常牢固，遊客將無法剪斷或移除。

「The Vessel」位於哈德遜河邊的哈德遜廣場，因其形狀類似松果，被華人遊客暱稱為「大松果」。自2019年建成以來，這座新穎的建築就吸引了眾多市民和全球遊客前來參觀，迅速成為了紐約市的新地標。然而，由於建築樓梯未設任何防護措施，僅有低矮的樓梯欄杆，導致翻越跳下極為容易。自2021年8月以來，已有四人在此自殺身亡，其中包括一名14歲男孩，當場死在了家人面前。

目前，「The Vessel」之前的門票為10元，後續開放日期和價格尚未公布。此前，「The Vessel」還制定了必須兩人一同參觀的政策，禁止單獨行動，以防止自殺事件。發言人表示新護欄安裝後將取消該政策。

因自殺事件頻發關閉三年後，紐約地標「Vessel」將於今年重啟。(記者范航瑜／攝...
因自殺事件頻發關閉三年後，紐約地標「Vessel」將於今年重啟。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 曼哈頓 華人

上一則

殺害室友後分屍藏冰櫃 布碌崙男子遭捕

延伸閱讀

普悠瑪花蓮出軌 落石處未列高風險 台鐵企工人心惶惶

普悠瑪花蓮出軌 落石處未列高風險 台鐵企工人心惶惶
華人到中領館辦返中簽證 一肚子氣

華人到中領館辦返中簽證 一肚子氣
協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客

協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客
少女闖洛縣警局 奪槍自殺身亡

少女闖洛縣警局 奪槍自殺身亡

熱門新聞

巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

2024-04-07 19:06
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05
紐約市地標自由女神像。 (路透資料照)

影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

2024-04-05 22:20

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取