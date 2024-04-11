遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

能夠讓員工遠距辦公的工作有許多，但也許不會有人想到餐飲業也是其中之一。近日，有紐約人發現，有幾家餐廳不設前台收銀員，取而代之的，是從國外打Zoom視訊電話來上班的「虛擬收銀員」。

紐約一家餐飲連鎖品牌已經在其旗下至少五個門店開始使用遠距上班的收銀員，其中包括 Sansan Chicken、Sansan Ramen 和 Yaso Kitchen。上周末早些時候，紐約一名科技業者戈德斯坦(Brett Goldstein)在X上面分享，自己在位於曼哈頓的 Sansan Chicken 炸雞店消費，迎接自己的是從菲律賓使用Zoom視訊接入店內上班的收銀員。這條帖文很快就在平台瘋傳，多數網友表示新奇。

this is insane



cashier is literally zooming into nyc from the philippines pic.twitter.com/opAyS8AYUs — brett goldstein (@thatguybg) 2024年4月6日

紐約郵報派記者到位於長島市 的 Sansan Ramen 拉麵店一探究竟，通過Zoom遠距上班的收銀員表示，自己是從菲律賓蘇比克(Subic)家中客廳通過視訊電話照看店裡的，並表示雇她的是一家叫做 Happy Cashier 的公司，自己已經為該公司工作六個月，並且同時通過遠距辦公的優勢照看幾家不同的店鋪。

有網友提及，此舉明顯是店家為削減開支的新技巧。在紐約市 ，最低時薪有16美金，而在許多東南亞 國家，相比之下時薪平均為3.75美金。此外，雖然提供服務的店員本人不在店內，顧客付款的界面上還是會給出小費選項，可高達消費總金額的18%。