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紐約長島再現電信詐欺案 2華人嫌犯遭逮捕

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約長島納蘇郡(Nassau County)近日逮捕2名涉嫌電信詐欺老人的華裔男嫌，金額超三萬元。圖為示意圖。(本報檔案照)
紐約長島納蘇郡(Nassau County)近日逮捕2名涉嫌電信詐欺老人的華裔男嫌，金額超三萬元。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)近日逮捕2名涉嫌電信詐欺老人的華裔男嫌，金額超三萬元，2人都被提告重竊罪(Grand Larceny)，警方提醒民眾對此類詐騙提告警惕。

根據警方，今年1月，一名來自納蘇郡馬鞍石(Saddle Rock)的83歲男性受害者在電腦上收到一則設備遭到破壞的通知，他需要聯繫電腦屏幕上的號碼尋求幫助；於是他按照指示撥打後，對方聲稱他為微軟(Microsoft)工作，他告知該男性受害者，其手機和銀行帳戶發現了可疑活動，需要支付1萬6000元現金來解決問題。

該男性受害者照做後，一名不明男子在1月19日上門收走了這筆錢；次日，該受害者接到另一名男子的電話，指示他再取1萬5000元現金，當男子前來收錢時，受害者通知了警方。

經調查，納蘇郡警察局逮捕了來自皇后區的47歲陳榮(Rong Chen，音譯)和來自賽奧塞(Syosset)的46歲余振生(ZhenSheng Yu，音譯）。他們均被提告重竊罪，並已於近日受到審訊。

據悉，近來在紐約周邊地區發生多起類似案件。上月，一名來自長島谷流(Valley Stream)的67歲老人，在發現電腦出現技術問題，撥打一位「技術代表」的電話，並向這位技術代表支付3萬2500元現金以期解決問題，警方隨後逮捕了報住在曼哈頓的43歲黃維序(Weixu Huang，以下均為音譯)和報住在布碌崙(布魯克林)的41歲游永梅(Yongmei You)。當地警方因此敦促社區保持警惕，並提醒易受騙的家庭成員、朋友和鄰居注意可能的詐騙或欺詐行為。

長島 布碌崙 皇后區

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