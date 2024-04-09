紐約市今終迎溫暖春日 明將降雨或大風

9日，陽光明媚，氣溫在今年首次突破了75度。圖為皇后區法拉盛草原可樂娜公園。(記者范航瑜／攝影)

經歷了上周連續三天的陰雨和低溫後，紐約市 本周終於迎來了春天的氣息。9日，陽光明媚，氣溫在今年首次突破了75度，上一次還是在去年10月。許多市民已經按耐不住，想要走出家門，享受戶外和大自然。然本周晚些時候，東北部地區將迎來新一輪風暴，預計將帶來紐約市民熟悉的降雨、大風和洪水 。

9日，紐約市以及華盛頓、匹茲堡等東北部地區的溫度都升至70度以上。但從10日開始，隨著新一輪風暴的到來，紐約市將再次面臨洪水的威脅。10日，紐約市有40%概率遇到小雨，預計降雨將在早晨8點之後開始。早晨通勤時間將遭遇持續性降雨，白天多雲間隙有雨，最高溫 度將下降至57度。

本周最嚴重的風暴預計在11日晚到12日早晨。11日，紐約將迎來更多降雨，小雨的可能性增加到60%，降雨將從晚間開始持續到12日早晨，可能伴有大雨和強烈雷暴。隨後天氣逐漸轉晴，但12日晚仍有30%的降雨概率。

本周末，降雨將暫時離開，周六部分陽光明媚但氣溫偏低，最高溫度接近60度。周日溫度將升至接近70度，但晚間可能有雨。晴朗天氣和70度的氣溫需要等到15日才會再度光顧紐約市。