市交通局推出新一代咪表系統 將按車牌收停車費

紐約市將改用按車牌計費全數位化咪表系統，下個月起將在曼哈頓開始推廣。(交通局提供)

紐約市 交通局(Department of Transportation)8日宣布，將逐步淘汰現有打印收據的停車咪表，改為按車牌計費全數位化咪表系統，下個月起將在曼哈頓 上城開始推廣。

根據交通局，新的「按車牌收費」的咪表將要求駕駛員停車後，在新的數位化咪表輸入自己的車牌號，為車輛所占的停車位交費；駕駛員將不再需要像現在一樣，將咪表打印的停車收據置於車內。交通局表示，現有咪表每天打印的停車收據若鋪成一列約長達八哩，每年累計則可達2500哩，可以從紐約市一直鋪到洛杉磯，新的停車系統將大量減少紙張浪費。

同時，駕駛員也可以通過現有的停車app「ParkNYC」線上交費。交通局表示，新的停車咪表將於5月8日首先在曼哈頓上城開始使用，然後逐步覆蓋曼哈頓南部，最終將覆蓋全市五區大約8萬個收費停車位，但並未透露何時完成全市覆蓋。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，「我們最新的『按車牌計費』停車收費系統易於使用，將讓臨時停車更加方便，通過為顧客和市民提供更多停車位來支持小商業者。」

現有咪表將按照新技術的要求進行改裝，包括安裝大顯示屏，新咪表還將支持多語言服務選項，並且允許駕駛員使用無接觸信用卡支付。交通局表示，新的收費系統也將顯示實時停車數據，便於市警的超時停車執法。新系統采用後，將已有停車收據用於其他停車區域或轉交給其他駕駛員等非法行為，也將杜絕。

為緩解擁堵，市府去年10月將停車費上漲20%；例如，曼哈頓中城和下城一小時停車費從4.5元漲至5.5元。上月，大都會 運輸署(MTA)批准堵車費計畫，進入曼哈頓60街以南的車輛將被收費15元。