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法拉盛圖書館舉辦詩歌會 作家王鍵分享新書

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約法拉盛圖書館將於6日下午舉行主題為「在回形針裏跳舞的異鄉人」讀詩評詩會，旅美詩人王鍵將帶來最新詩集。圖為王鍵。(主辦方提供)
紐約法拉盛圖書館將於6日下午舉行主題為「在回形針裏跳舞的異鄉人」讀詩評詩會，旅美詩人王鍵將帶來最新詩集。圖為王鍵。(主辦方提供)

為慶祝美國的4月詩歌月，紐約法拉盛圖書館將於6日(周六)下午舉行主題為「在回形針裏跳舞的異鄉人」讀詩評詩會，旅美詩人王鍵將帶來最新詩集「異鄉人」和「在回形針裡跳舞」，講述其在異國文化碰撞、生活場景轉換及族群融合中對生活詩意的個人感受和見解，活動免費，有興趣的民眾可前往。

王鍵來自湖北黃岡，自1980年代起便開始其詩歌創作，很快小有名氣；雖然如今的王鍵已經是一名企業家，但仍然渴望詩歌創作，於是他在2010年重拾文筆，並開始在中外期刊發表作品，且在2023年由廣西師範大學出版社出版了兩部詩集，分別是「異鄉人」和「在回形針裡跳舞」，獲得不錯的反響，評論稱王鍵的詩歌作品具有世界性的視野、深刻的人性洞察以及清晰、輕盈而精確的語言。

王鍵將在本次分享會與民眾分享兩本詩集的心得，詩人嚴力、王家新、王寅、王渝等將在法拉盛圖書館副館長邱辛曄的主持下，深入探討王鍵的作品。此外，大紐約地區的十餘位詩人，包括黑丰、阮克强、曹莉、應帆、李骄阳等，也將出席並現場朗誦王鍵的代表作。

活動時間為6日(周六)下午2時到4時，地點為法拉盛圖書館三樓會議室，地址為法拉盛緬街41-17號。無法來到現場的民眾也可參與現場直播，Zoom講座鏈接:queenslib.org/484jNEF，會議號碼:84326761435，密碼為4117。

法拉盛 圖書館

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