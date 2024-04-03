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日全食取消放風 6囚犯怒告紐約監獄侵犯信仰權

編譯盧思綸／即時報導
北美即將在當地時間4月8日迎接天文奇景日全食，不過紐約一處矯正機構擔心發生暴動遂取消當天放風時間，遭6名囚犯控告剝奪憲法賦予的信仰權。(州府提供)
北美即將在當地時間4月8日迎接天文奇景日全食，不過紐約一處矯正機構擔心發生暴動遂取消當天放風時間，遭6名囚犯控告剝奪憲法賦予的信仰權。(州府提供)

華盛頓郵報報導，北美即將在當地時間4月8日迎接天文奇景日全食，美國上一次日全食是7年前，這更是紐約近百年來再次見證奇觀，不過紐約一處矯正機構擔心發生暴動遂取消當天放風時間，遭6名囚犯控告剝奪憲法賦予的信仰權。

紐約伍德柏恩矯正機構（Woodbourne Correctional Facility）以安全為由取消4月8日下午2點至5點的戶外外出時間，所有囚犯必須待在獄房，當天探視活動也一律取消，理由是「以免訪視者路上塞車被困住」。

對此6名囚犯3月29日向紐約北部聯邦法院提起集體訴訟，控告獄方阻止囚犯參與宗教活動，侵犯憲法保障的信仰權。

6人包含基督徒、穆斯林、薩泰里阿（Santeria）教徒與無神論者。部分主張日全食對自身信仰至關重要，其中《聖經》描述耶穌基督受難時太陽變黑的情景，而穆斯林在日食時會進行特別祈禱；另外在薩泰里阿信仰中，精神祭祀十分重要。

美國上一次日食是7年前，下次要等到2044年，但監獄官員卻表示日食並非宗教聖日，拒絕讓囚犯到戶外觀賞。

該矯正機構發言人梅利（Thomas Mailey）表示，機構不會對尚未判決的訴訟發表評論，但考慮到所有信仰請求，目前正在審查有關觀看日食的要求。

監獄 華盛頓郵報

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