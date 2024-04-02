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紐約市「無車地球日」20日舉行 規模將創新高

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約市交通局2日宣布，將於20日(周六)舉辦史上規模最大的「無車地球日」。(交通局提供)
紐約市交通局2日宣布，將於20日(周六)舉辦史上規模最大的「無車地球日」。(交通局提供)

紐約市交通局2日宣布，將於20日(周六)舉辦史上規模最大的「無車地球日」，在鼓勵市民體驗無車街區的樂趣，同時提升對氣候變化、環保主義和可持續交通方式的意識。當天，從上午10時至下午4時，全市五大區將有超過100條街道禁止車輛通行，開放給行人和自行車騎行者。

此次「無車地球日」涵蓋五個行政區內的53條無車街道和廣場，與去年相比增加了23個，活動時間也相應延長至下午4時，還將有更多的公共藝術展示和社區活動登場。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示：「『無車地球日』鼓勵市民放棄開車，享受我們的開放街道帶來的共享空間美好。作為紐約市迄今為止最大規模的無車日慶典，我們計畫在各地區舉辦豐富多樣的活動、音樂表演等。新的公共藝術作品也將提醒我們：地球是我們唯一的家，我們每個人都負有減少碳足跡、保護環境的責任。」

開放街道覆蓋全市五大區，其中曼哈頓的地點包括戴克曼街(Dyckman St.)從百老匯到La Marina的路段；聖尼古拉斯大道(St. Nicholas Ave.)從181街到190街的路段；以及百老匯從東17街到西46街的路段。

皇后區有木邊大道(Woodside Avenue)從75街到78街的路段；布碌崙則有5大道(St. Nicholas Avenue)從40街到45街的路段。此外在史泰登島與布朗士也有特定路段加入無車日的行列。

活動獲得了網約車公司Lyft的支持，Citi Bike在無車地球日當天將提供24小時內無限次的30分鐘免費騎行。市民可通過Citi Bike應用中輸入優惠碼CARFREE24來享受此項服務。

「無車地球日」自2016年起步，最初僅限於將曼哈頓的特定街道改造為公共廣場和無車區域，以便行人、騎行者和當地商家使用。2024年的開放街道季節獲得了市交通局批准的3000萬元合同支持，供有需要的開放街道、廣場和其他公共空間使用。

更多信息可訪問市府無車日官網：on.nyc.gov/49kewtg。

紐約市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示：「『無車地球日』...
紐約市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示：「『無車地球日』鼓勵市民放棄開車，享受我們的開放街道帶來的共享空間美好。」(記者范航瑜／攝影)

紐約市 百老匯 曼哈頓

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