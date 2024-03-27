超過100磅…紐約華埠商改區燈籠從天而降 砸裂車頂

市民楊Margaret停在東百老匯(East Broadway)的車被從天而降的燈籠砸中。(受訪者提供)

日前，市民楊Margaret停在東百老匯(East Broadway)的車被從天而降的燈籠砸中，車頂砸開了一道裂痕，車內頂燈也脫落。楊女士感嘆「萬幸沒有砸到人。」

周一早上9時，楊女士將車停在了東百老匯和地威臣街(Division St.)之間的市場街(Market Street)57號。10點半下樓時，她發現車頂上有一個巨大的燈籠。「燈籠超過100磅重，」楊女士說。她的車頂被砸開了一道裂痕，車內的頂燈脫落，車窗也有受損。

楊女士隨即報警。在檢查了現場情況後，警察又找來了火警，幫忙移除了燈籠，並將燈籠暫時放在了街邊。楊女士的車則被拖往布碌崙 (布魯克林)進行維修，車頂需要完全更換。「我現在沒有車，寸步難行，完全被困在紐約市了，」楊女士說。

該燈籠原本固定在路燈上，連接處還寫著「華埠 商業改進區」的標誌。楊女士表示，火警檢查發現，這些燈籠是在安裝時沒有固定好，遇到大風就掉了下來。「商改區 在安裝的時候必須嚴格把關，確保安全。今天砸到的是我的車，如果砸到人怎麼辦？」楊女士說。

華埠商業改進區(Chinatown BID)特殊項目主任李德容介紹，這些燈籠的安裝外包給了位於布碌崙的燈具公司Illuminations by Arnold，這也是市交通局唯一授權在商改區安裝路燈裝飾的公司。這些燈籠都是今年春節期間安裝的，第一批安裝於1月19日，隨後的一到兩周內安裝了第二批，總共在華埠區域安裝了15個燈籠。