曼哈頓地鐵再傳慘案 乘客遭陌生人推落月台被撞死

紐約地鐵再傳慘案，一名乘客被陌生人無故推落月台慘死。嫌犯患有精神疾病且為慣犯，犯案時尚處保釋期。(記者許君達／攝影)

涉嫌於25日晚間在曼哈頓125街地鐵站 將陌生人推下月台導致其死於列車輪下的嫌犯當日晚些時候被捕。據警方稱，該男子患有精神疾病且為慣犯，目前正處於保釋期間，他將被控謀殺罪名。

嫌犯麥克弗森(Carlton McPherson)被控於25日晚7時前後，在位於曼哈頓東哈林區(East Harlem)的地鐵4/5/6線125街車站內，將一名53歲的陌生男子推下月台。當時正有一列4號線列車進站，被害人在無預警的情況下被列車撞擊，當場死亡。警方稱，麥克弗森與被害人並不認識，目前也尚不清楚作案動機。

根據記錄，24歲的嫌犯麥克弗森曾有過多次被捕經歷，且有精神病史。他上一次被捕是在去年10月底，罪名是襲擊、威脅和騷擾他人，此後獲得無現金保釋。獲保後，麥克弗森因兩次缺席過堂而重新被捕，今年1月初過堂時，他再次交保2000元獲釋。另據報導，麥克弗森有暴力傾向，此前還曾有過非法闖入、搶劫、盜竊以及毀壞公共財物等行為。

市長亞當斯 (Eric Adams)在26日對此案件發表評論時稱，累犯、嚴重精神疾患和「隨機暴力行為」是紐約市 公共安全面臨的三大頑疾。

就在案件發生的當日，紐約市警(NYPD)剛剛宣布啟動一項執法行動，增派數百警力進入地鐵站打擊逃票行為並藉此遏止持槍等暴力犯罪發生的可能性。然而警力增加並未能阻止慘案的發生。亞當斯證實，推人案件發生時，事發車站內就有六名警察在執勤，但隨機且無法預測的暴力行為給執法帶來了巨大的挑戰。