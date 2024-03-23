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紐約啟動總統初選提前投票 華埠投票站雨中清冷無人

記者張心／紐約即時報導
因紐約今日陣雨連綿，華埠麥迪臣社區中心投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。(記者張心/攝影)
因紐約今日陣雨連綿，華埠麥迪臣社區中心投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。(記者張心/攝影)

2024年美國總統選舉初選提前投票，於今(23)日在紐約州拉開序幕，將在30日(周六)結束，恰逢啟動首日陣雨連綿，位於紐約華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)的投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。

今年總統初選在4月2日(周二)，提前投票在今日啟動，但並未像常規會持續九天，因31日(周日)為復活節，所以本輪提前投票合計為八天，將在30日提前結束。

目前，雖然總統拜登和川普(Donald Trump)已經分別獲得民主黨和共和黨內的提名，但此次初選仍然是他們通往正式提名候選人的法定路徑。根據黨規和州選舉法，即使兩黨其他參選人已經暫停競選活動，他們仍然會出現在紐約州的選票上。

共和黨選民們在選票上除了會看到川普外，還有政治素人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)、前南卡州長海理(Nikki Haley)。民主黨選民會看到總統拜登、勵志暢銷書女作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)、明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)，及一份背書拜登的民主黨全國大會(Democratic National Convention)代表名單。

此次初選僅有註冊的民主黨和共和黨選民可參加。老註冊選民如果想要更換黨派，那麼更換截止日期2月14日已過，此次選舉期間無法再做更正；新選民的註冊截止日期為本月23日，如果是首次註冊，可以同天在選舉站註冊並投票，也可提前在線註冊。

華埠麥迪臣社區中心選舉站當日十分冷清，鮮有選民到場投票。選舉站協調員Sheree Draft表示，今天截止下午2時許，僅有14個人來投票，主要是因為天氣原因，當日紐約市大雨陣陣，又逢周六，居民們可能多都待在家中。「而且因為目前黨內提名無懸念，此次僅是走流程，選民們肯定會在正式選舉日才會有意願來投票。」

因紐約今日陣雨連綿，華埠麥迪臣社區中心投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。(記者張...
因紐約今日陣雨連綿，華埠麥迪臣社區中心投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。(記者張心/攝影)
因紐約今日陣雨連綿，華埠麥迪臣社區中心投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。(記者張...
因紐約今日陣雨連綿，華埠麥迪臣社區中心投票站門庭冷落，鮮有選民到場參加。(記者張心/攝影)

投票 民主黨 拜登

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