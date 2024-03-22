華女電動車未熄火被偷走 民眾出手相助鎖定小偷定位

該住家門口也停放多輛電動車。(凌飛提供)

布碌崙(布魯克林)一名華女 日前取外賣，將未熄火的電動車 停在8大道 餐館外，遭一名疑似西語裔的男子偷走；在附近的「警民社安協會」隊員、以及幾名華人民眾，陪著華女四處尋找電動車，最終成功鎖定竊賊位置，但市警卻表示缺乏證據，無法進屋調查。

該事件發生於本月20日下午2時50分左右，一名華女騎著電動車取外賣，將未關閉電源的車停在8大道交55街處；疑似尾隨華女的一名西語裔男子，趁她離開後馬上跳上電動車，沿著8大道南向行駛，整個過程被餐館門口的監控錄像捕捉。

恰巧在附近的一名「警民社安協會」隊員，注意到該名男子匆匆騎車離開的景象，得知華女電動車在大庭廣眾下被竊，幾人報警後便在附近開始尋找竊賊，結果在53街853號的住處前，發現與其體貌特徵非常相似的男子。

趕到現場探查情況的社區人士凌飛指出，該住處看起來很破舊、且傳出一股大麻味，不僅前院堆滿電動車零件等雜物，門口還停放多輛電動車，懷疑受害者的電動車被拖進屋內拆除值錢的零件；期間疑似盜車的人，還換了兩次衣服想出門，看見一群人站在門外，又立即掉頭回屋內，行為可疑。

據周邊華人鄰居表示，該住處住著很多西語裔男子，疑似是個賊窩，居民放在門外的東西，在大庭廣眾之下也會被偷。