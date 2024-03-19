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2中國企業主 涉竊美頂尖電車公司專利

記者胡聲橋／紐約即時報導
58歲的加拿大籍中國居民魯戈貝爾和47歲的中國公民邵一隆，被指控盜取一家美國電車公司價值數百萬元的專利技術。(記者胡聲橋／攝影)
58歲的加拿大籍中國居民魯戈貝爾和47歲的中國公民邵一隆，被指控盜取一家美國電車公司價值數百萬元的專利技術。(記者胡聲橋／攝影)

58歲的加拿大籍中國居民魯戈貝爾(Klaus Pflugbeil)和47歲的中國公民邵一隆(Yilong Shao，音譯)被指控盜取一家美國電車公司(公司A)價值數百萬元的專利技術，並利用該技術，在中國經營一家製造電池裝配線的企業(公司C)製造商品，更出售技術。魯戈貝爾在將多份公司A的技術圖紙發送出給假扮成長島商人的臥底特工後，於18日遭警方逮捕，邵一隆仍然在逃。

根據紐約東區聯邦法院19日公布的起訴書，公司A是美國頂尖的電車和電池系統生產企業，於2019年併購了加拿大一家生產自動化精密分配泵(precision dispensing pumps)和電池裝配線的公司(公司B)。在併購之前，公司B向生產碱性電池和鋰電池的公司出售電池裝配線，而這一電池裝配線就使用了公司A擁有的一項專利技術：連續電池裝配(continuous motion battery assembly)技術，也是一項商業機密。公司A至少花費了1300萬元來開發這項電池裝配技術。

魯戈貝爾和邵一隆都是公司B的前雇員。證據顯示，早在2019年，兩名被告就計畫將公司A的技術挪為私用；2019年10月和11月間，兩人就討論在加拿大和中國設立一家公司，靠敏感和機密的信息來製造和銷售自己的電池技術。魯戈貝爾當時告訴邵一隆，他有許多與這項技術相關的原始文件，並且可以找到更多原始圖紙。

兩人在2020年7月開設了公司C，並隨後在中國、加拿大、德國和巴西設立了分公司，公司C生產的精密分配泵和電池裝配線與公司A利用專利技術生產的產品相同。公司C在推銷中稱自己的產品可以替代公司A的產品，並以此為中心製作了網上廣告。

除此之外，2020年9月，魯戈貝爾還向一家齒輪製造商發送了一系列圖紙，並註明「保密附件」。實際上，這些圖紙都屬於公司A，與電池裝配線的專利技術相關，他僅更改了公司名稱、圖紙日期和編號。

臥底執法人員於去年9月，在拉斯維加斯參加包裝和加工業貿易展，假裝有興趣從公司A購買一條電池裝配線，在長島的一家工廠生產電池，在認識邵一隆和魯戈貝爾後，魯戈貝爾通過電郵向臥底發送了一份66頁的技術文件建議書，其中包括公司A的專利技術。

之後，魯戈貝爾又多次向臥底特工發送公司A的專利技術。18日，魯戈貝爾前往拿騷郡，原本想與購買技術的長島商人會面，但等著他卻是臥底執法人員。

魯戈貝爾於18日於接受了聆訊。他被指控陰謀發送某公司擁有專利的商業機密。如罪名成立，魯戈貝爾最高可判十年監禁。

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