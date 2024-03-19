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紐約長島鐵路發生激烈爭執 1人被刀割傷臉部

記者高雲兒／紐約即時報導
長島鐵路(LIRR)18日下午4時在皇后區一站台發生攻擊案，兩名男子先是發生了口頭爭執，隨後升級為肢體衝突，受害者臉部被劃傷，目前情況穩定；圖為小頸長島鐵路站台。 (本報檔案照)
長島鐵路(LIRR)18日下午4時在皇后區一站台發生攻擊案，兩名男子先是發生了口頭爭執，隨後升級為肢體衝突，受害者臉部被劃傷，目前情況穩定；圖為小頸長島鐵路站台。 (本報檔案照)

長島鐵路(LIRR)18日下午4時在皇后區一站台發生攻擊案，兩名男子發生爭執，隨後升級為肢體衝突，受害者臉部被劃傷，目前情況穩定；涉嫌攻擊的男嫌已被逮捕，事件仍在調查中。

根據一名目擊者，糾紛起於牙買加中心(Jamaica Center)，當27歲的男受害人試圖進入地鐵時，32歲的男嫌疑人正站在入口處阻攔，受害人請求對方讓路，並最終成功登上了列車。

但列車行駛後，嫌疑人走向已坐下的受害人，詢問他是否有對自己說什麼，雙方隨即發生了口角，32歲男嫌掏出一把美工刀，劃傷27歲男子的臉部。嫌疑人立刻被警方拘留，目前正等待指控，而受害人則被送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)，目前狀態穩定。紐約市警察局目前正在對此事件進行調查。

據悉，該列車從麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)出發，前往遠洛克威(Far Rockaway)，並在蝗蟲莊園(Locust Manor)站停留了50分鐘。紐約大都會運輸署(MTA)發言人基根(Meghan Keegan)表示，「列車上不應該有武器出現，我們感謝紐約市警察局官員的迅速反應，他們保護了乘客的安全並逮捕了肇事者。」

就在同一天早上，皇后區7號線一站台附近發生一攻擊事件，一名24歲男子被人捅傷頸部，情況危急；警方正在調查該案件，目前無人被逮捕。

18日早上，皇后區7號線一站台附近發生類似攻擊事件，一名男子被人捅傷頸部，情況危...
18日早上，皇后區7號線一站台附近發生類似攻擊事件，一名男子被人捅傷頸部，情況危急；警方正在調查該案件，目前無人被逮捕。(Citizen 截圖)

紐約市 皇后區 長島鐵路

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