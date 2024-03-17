我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納瓦尼遺孀尤莉雅：我在選票寫上丈夫名字

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

世界新聞網王若馨／即時報導
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

紐約郵報(New York Post)17日獨家報導，紐約下城富爾頓街(Fulton Street)的居民對一家「漢堡王」(Burger King)速食店提告求償1500萬元，理由是這家速食店已成為毒販的營業據點，對社區安全造成危害。

在該區住了20年的居民考夫曼(Kevin Kaufman)表示，這家距離紐約市政廳只有幾條街的漢堡王，讓「富爾頓街變成了露天毒品市集」。

據稱，由8至10名職業毒販組成的犯罪團體，天天占據這家速食店，並在店裡「辦公」及交易毒品。

一名要求匿名的居民說，這家漢堡王「從來不忙，裡面的人都是窮人、遊民或毒販」。

當地居民吉爾曼(Evan Gillman)說，「這家速食店根本沒生意，沒人進去點餐。」但他經常從店外看到同樣的臉孔，「這些傢伙整天都在窩在店裡。」

紐約郵報觀察到，該組織的領導者坐在店內一張桌子旁，邊喝著裝在Dunkin'杯子裡的咖啡，邊與同夥開會；另一名成員則坐在靠窗的座位，監控室外動靜。

考夫曼表示，這群人都是「有長期犯罪紀錄並在當地執法部門中眾所周知的職業毒販」。

考夫曼說，這家速食店的66歲老闆蘇丹扎達(Lalmir Sultanzada)住在長島，是一名來自阿富汗的移民，他在五個行政區和長島擁有多家快餐連鎖店，包括炸雞店Popeye's、甜甜圈店Dunkin' Donuts等。

考夫曼說：「他不承擔責任，只會把責任推給警察，而不雇用保安去監管自己的店面。」

考夫曼說，雖然警察會驅趕或逮捕這些人，但紐約市的保釋改革政策「讓他們在24小時內就回來了」。

據紐約警方稱，自去年1月以來，接過143通關於這家漢堡王店的911報案電話，並逮捕過兩人。

漢堡王 長島 紐約市

上一則

地鐵槍案判自衛 前陸戰隊員律師籲相同看待

延伸閱讀

大紐約台灣同鄉會55周年慶 跨三代

大紐約台灣同鄉會55周年慶 跨三代
起訴川普 喬州檢方鬧緋聞 法官判決檢察官一留任一離職

起訴川普 喬州檢方鬧緋聞 法官判決檢察官一留任一離職
查川普檢察官卻鬧緋聞 法官狠批 恐下封口令

查川普檢察官卻鬧緋聞 法官狠批 恐下封口令
法官裁決：威利斯可續留喬州起訴團隊 韋德必須離開

法官裁決：威利斯可續留喬州起訴團隊 韋德必須離開

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

法拉盛母接2兒下課街頭遭搶 跆拳道女教練相助趕匪

2024-03-14 02:30

超人氣

更多 >
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲

沒有「容貌焦慮」28歲湖北女徒步西藏大變樣 網驚：滄桑如58歲
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？
川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」

川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」