漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

紐約郵報(New York Post)17日獨家報導，紐約下城富爾頓街(Fulton Street)的居民對一家「漢堡王 」(Burger King)速食店提告求償1500萬元，理由是這家速食店已成為毒販的營業據點，對社區安全造成危害。

在該區住了20年的居民考夫曼(Kevin Kaufman)表示，這家距離紐約市 政廳只有幾條街的漢堡王，讓「富爾頓街變成了露天毒品市集」。

據稱，由8至10名職業毒販組成的犯罪團體，天天占據這家速食店，並在店裡「辦公」及交易毒品。

一名要求匿名的居民說，這家漢堡王「從來不忙，裡面的人都是窮人、遊民或毒販」。

當地居民吉爾曼(Evan Gillman)說，「這家速食店根本沒生意，沒人進去點餐。」但他經常從店外看到同樣的臉孔，「這些傢伙整天都在窩在店裡。」

紐約郵報觀察到，該組織的領導者坐在店內一張桌子旁，邊喝著裝在Dunkin'杯子裡的咖啡，邊與同夥開會；另一名成員則坐在靠窗的座位，監控室外動靜。

考夫曼表示，這群人都是「有長期犯罪紀錄並在當地執法部門中眾所周知的職業毒販」。

考夫曼說，這家速食店的66歲老闆蘇丹扎達(Lalmir Sultanzada)住在長島 ，是一名來自阿富汗的移民，他在五個行政區和長島擁有多家快餐連鎖店，包括炸雞店Popeye's、甜甜圈店Dunkin' Donuts等。

考夫曼說：「他不承擔責任，只會把責任推給警察，而不雇用保安去監管自己的店面。」

考夫曼說，雖然警察會驅趕或逮捕這些人，但紐約市的保釋改革政策「讓他們在24小時內就回來了」。

據紐約警方稱，自去年1月以來，接過143通關於這家漢堡王店的911報案電話，並逮捕過兩人。