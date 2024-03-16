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法拉盛路況堪憂…紐約外賣郎遭車輛擦撞 要求急救

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法拉盛路況堪憂…紐約外賣郎遭車輛擦撞 要求急救

記者邢易霖 / 紐約即時報導
法拉盛下午在第41大道與凱辛納大道(Kissena Blvd)道路交匯處發生一起車禍，一名外賣郎被車輛不幸撞倒。(記者邢易霖 / 攝影)
法拉盛下午在第41大道與凱辛納大道(Kissena Blvd)道路交匯處發生一起車禍，一名外賣郎被車輛不幸撞倒。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛16日下午在第41大道與凱辛納大道(Kissena Blvd)道路交匯處發生一起車禍。一輛SUV將一名騎著電動車的外賣郎撞倒。當事人立即下車詢問外賣郎傷情，隨後警方及時趕到現場，外賣郎一直捂著肚子不起。目前，警方尚未作出責任評判，對當事人作進一步調查中。

當事人女兒表示，下午2時左右，他的母親準備開車進入緬街，由於當時所處的道路較為狹窄，車輛的行駛速度並不快，但她的母親沒有及時注意到右側的電動車，不小心輕微擦撞到了外賣郎，導致他不慎摔倒了。事故發生後，她和她的母親立刻下車關心送餐員的狀況，詢問他是否需要醫院治療及是否受傷。警方到場時，外賣郎痛苦難忍，捂著肚子蹲在路邊，小聲表示需要急救醫生。

過路的民眾張女士指出，該路口的空間狹窄，加之周末的法拉盛人流量特別大，給駕駛人帶來了巨大挑戰。她說「很多駕駛員在該路口行駛時會因突然衝出的外賣郎而感到被嚇到，有時候連躲避行人的餘地都沒有，更不用說那些快速騎行電動車穿梭於人群中的外賣郎了。」

民眾李先生則表示「外賣員為了按時送達訂單，常常需要在繁忙的交通中穿梭，這無疑增加了他們面臨交通事故的風險。」 他呼籲市府應採取措施來平衡行人、電動車和汽車的共存，並確保所有人的安全。他建議可以改進法拉盛的路口設計、增加交通標誌和信號燈、以及規範外賣郎的行駛路線和速度，以改善交通環境。

目前，外賣郎沒有受皮外傷，警方正在進一步調查事故的具體原因，尚未對這起事故做出最終的評判。警方表示將對事故負有責任的一方進行適當的處罰。

有民眾指出該路口交通事故頻發，呼籲市府可以改善道路交通情況。(記者邢易霖 / 攝...
有民眾指出該路口交通事故頻發，呼籲市府可以改善道路交通情況。(記者邢易霖 / 攝影)

電動車 法拉盛 SUV

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