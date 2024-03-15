聖派翠克遊行、紐約半馬接連登場 曼哈頓周末大封街

曼哈頓將於16、17日連續兩天有大規模活動，市交通局提醒民眾出行注意。圖為聖派翠克節大遊行。(本報檔案照)

曼哈頓 將於16日(周六)、17日(周日)連續兩天舉辦大型活動，屆時將有大規模封街，紐約市交通局(DOT)15日提醒民眾，應避免開車，盡量搭乘大眾交通運輸工具出行。

16日在曼哈頓將有聖派翠克節大遊行(St Patrick's Day Parade)，遊行上午11時開始，遊行隊伍從44街出發，沿第五大道北上，經過位於50街的聖派翠克天主教大教堂，一直遊行到79街。屆時封街範圍將從第五大道的43一路延伸至83街，影響時間將從遊行前至遊行結束後幾個小時。

17日早7時起，紐約半馬跑者將從布碌崙 (布魯克林)展望公園(Prospect Park)一路跑到曼哈頓的中央公園以及時報廣場，主要封街路段包括弗萊布許大道(Flatbush Avenue)、曼哈頓大橋、羅斯福高速公路(FDR Drive)，以及多條位於曼哈頓東邊及中城的街道，詳細半馬路線可上https://reurl.cc/VNb00A查詢。

市交通局表示，部分地鐵 及公車路線也將受到影響，建議民眾出行前請先規畫。詳細封路路段清單在https://reurl.cc/G4255W；規畫地鐵及公車班次及路線等，請至https://reurl.cc/RW3LY6。