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地鐵上發生口角爭執 男子遭刺拔槍反被開槍擊中頭部

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

世界新聞網／綜合報導
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）
見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

紐約市警方釋出了關於14日在布碌崙(布魯克林)的霍伊特-舍默霍恩街地鐵站(Hoyt-Schermerhorn Streets station)發生的槍擊案的最新消息，中槍男子目前仍然命危。

警方表示，一名36歲男子於下午約4時45分在A線列車上被開槍擊中頭部，該列車靠近霍伊特-舍默霍恩站，據現場民眾拍攝的影片顯示，除了遭到槍擊，這名36歲男子還被一名女子刺傷，警方確認這名32歲男子是開槍的兇手。

紐約市警察局運輸局長坎珀（Michael Kemper）表示，當時這名女子與32歲男子在一起，當受害者上列車後便與32歲男子發生了爭執，他表示多名目擊證人描述這位36歲男子對剛上車的32歲男子表現出具侵略性和挑釁性。

警方表示，這位36歲男子拔出了一把槍對著32歲男子，後者將其擄獲並朝他頭部開槍。

截至星期五早上，受害者仍處於危急狀態。警方迅速在現場逮捕了涉嫌開槍的人；32歲男子仍然被警方羈押，目前尚不清楚他是否會被起訴。

根據坎珀的說法，槍擊事件發生時正值尖峰時刻，車廂裡可能有二十多人，見狀有人驚呼：「警察在哪兒？天哪！」所幸沒有其他受傷情況傳出。

槍擊 紐約市 地鐵站

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