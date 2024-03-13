我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美情報界警告 中國核飛彈及極音速飛彈將領先全球

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

包裹送達家門只半小時就被偷 布碌崙華男籲兩建議

記者胡聲橋／紐約即時報導
謝先生家門前的包裹被人偷走。(謝先生提供)
謝先生家門前的包裹被人偷走。(謝先生提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀12日下午發生了一起快遞包裹在家門口被偷的案件，受害華男社群媒體上分享包裹被盜的經過，提醒附近民眾應小心留意自己的物品，以免成為下一個受害者。

謝先生居住在班森賀17大道交71街附近，12日當天他要上班不在家，他在網上訂購的兩雙鞋，於下午1時15分被送到家門口，他也收到了送貨通知，想著下班回家再把包裹收到屋內即可。

沒想到謝先生下班回家後，卻沒有在門口看到包裹，他查看了大門口的監控錄像後發現，他的包裹在下午1時46分，也就是包裹送抵他家大約半個小時後，就被人偷走了。

根據監控錄像，一名身穿淺灰色連帽運動服、黑色褲子和藍色運動鞋的男子，在人行道上騎著一輛電單車，看到謝先生家門前有包裹後，這名男子下車徑直走進他家前院，並快步躍上他家門前的台階，取走了包裹。這名小偷用左手將包裹夾在腰間，快步離開他家，然後騎上電單車，揚長而去。

謝先生說，通過觀看監控錄像，竊賊應是一名男性，但看不出來族裔；不過他也分享，這已經不是自己第一次遇到類似事件了。大約一、兩年前，他的一份聖誕禮物就在家門口被盜，幸運的是購物網站後來給他寄了一份同樣的聖誕禮物作為補償。

但這次的情況不同，謝先生說，根據他和銷售商的交流，他認為自己不太可能得到退款，銷售商也不會再給他寄兩雙鞋。因為銷售商說，貨已送到，也發了送達通知，他們完成了交易。

謝先生說，竊賊隨機到他家門口偷包裹，讓他覺得「很可怕」，希望藉由分享監控錄像的截頻，呼籲周圍的鄰居小心；他的發文收到許多人跟帖回覆，他由此認為，和他有同樣遭遇的人應有不少。

經過此次包裹被盜，謝先生提醒，如果通過網絡訂購商品，一定要及時將包裹收進家裡；如果家裡沒人，可以麻煩鄰居代收一下；在前院裝一個金屬門，也會起一定的阻遏作用。

布碌崙 社群媒體 華男

上一則

拒售商品給偷盜慣犯 紐約布碌崙華裔店主遭毆、臉頰紅腫瘀青

延伸閱讀

拒售商品給偷盜慣犯 紐約布碌崙華裔店主遭毆、臉頰紅腫瘀青

拒售商品給偷盜慣犯 紐約布碌崙華裔店主遭毆、臉頰紅腫瘀青
紐約班森賀華婦與白人女婿談孫撫養權 遭其攻擊受傷

紐約班森賀華婦與白人女婿談孫撫養權 遭其攻擊受傷
紐約市最大 露天美食集市Smorgasburg 4月5日回歸

紐約市最大 露天美食集市Smorgasburg 4月5日回歸
疑遭單車騎士擦撞 6旬翁身亡

疑遭單車騎士擦撞 6旬翁身亡

熱門新聞

日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
事故現場，警方已將道路封鎖。(NYPSP提供)

紐約法拉盛63歲華婦騎電動滑板車 遭遇車禍身亡

2024-03-06 14:32
華人社區的獨居老人數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩 / 攝影)

華人社區老人面臨困境 85歲獨居奶奶：我總是孤單一個人

2024-03-08 21:47

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相

爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用
從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場