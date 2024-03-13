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紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

記者邢易霖 / 紐約即時報導
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

皇后區法拉盛近日發生一起搶案，一名母親帶著剛上完跆拳道才藝班的兩個孩子在等紅綠燈，突然遭到三名戴面具的非洲裔男子下車搶劫，母親大聲呼救，且為了保護孩子抵抗搶匪，而跆拳道館女教練在事發時剛好路過，協助母子三人趕跑歹徒，才沒造成更多損失。

事發在12日傍晚6時17分左右，當事人陳女士表示，她帶著兩個兒子正在35大道交利維特街(Leavitt St.)處等紅綠燈，三名戴面具的非洲裔男子突然從一輛車跳下來，試圖搶她的背包；擔心兒子們受到傷害，陳女士想把孩子們推到一旁安全的地方，「其中兩名歹徒企圖抓住我的肩，另一個搶我的包，我們扭打在一起」。

陳女士的小兒子見狀大喊救命，大兒子雖然只學了十天的跆拳道，卻也毫不畏懼衝上前踢了歹徒一腳；所幸跆拳道館教練黃婷剛好開車在等紅綠燈，聽到學生大喊救命，就立馬停車熄火上前幫忙。

黃婷回憶，「我見家長沒有被搶走包，就沒繼續追上去，過去緊緊抱著驚魂未定的家長和孩子」；黃婷說，她全程沒有一絲害怕，只想到要如何保護和幫助她們母子三人，「當時路上有幾個行人，沒有一個過來援助，都只是觀望，唯有一個白人開著車一直按喇叭想嚇跑歹徒，最後看到他們上車逃跑，才過來幫忙報警。」

據了解，劫匪車上共有四人，所幸嫌犯並未攜帶武器。一名家長表示，她在下午時分便注意到一輛白色SUV停在學校附近，車中有一名身著黑衣的非洲裔男子；該名家長推測，這輛車可能已經在附近等待了一段時間，似乎在踩點觀察，由於學校放學時段多為女性家長帶著孩子，極為容易成為下手目標。

黃婷則在社區微信群中提醒鄰近居民，由於法拉盛社區搶劫案增加，建議民眾近期外出時盡量避免攜帶背包，另外在過馬路時，也要留心四周可能尾隨的人；她還計畫舉辦一系列免費成人防身課程，為華人社區的安全做出貢獻。

跆拳道 法拉盛

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