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紐約布碌崙ATM劫案 劫匪脅迫行人取千元現金

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙市中心接連發生自動取款機劫案。(本報檔案照)
布碌崙市中心接連發生自動取款機劫案。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)市中心最近發生一起搶劫案件，劫匪用刀子脅迫一名男子從自動取款機(ATM)提取1000元現金後揚長而去。就在不到半個月前，布碌崙市中心連續發生了兩起ATM搶劫案，搶劫金額都是1000元，而且案發時間都在黃昏時分。警方提醒居民引起警戒。此外根據警方數據，市警84分局發生的搶劫案比去年同期大增。

最新一起搶劫案發生在市警84分局轄區。2月28日晚上大約6時40分，一名24歲的男性受害者行走在富爾頓街(Fulton St.)上。這時，兩名男子向他靠近，其中一人亮出一把刀子，要他交出身上的現金。

受害男子後來告訴警方，他拒絕交出手機，但出於害怕，還是把身上所有的現金給了劫匪。但這起劫案並沒有就此結束，兩名劫匪隨後持刀將受害者帶到附近的ATM前，命令他提取1000元。1000元現金到手後，劫匪迅速逃離了現場。警方表示，他們正在檢查事發處及附近的監控錄像，以確認這兩名男子的身分，從而將其捉拿歸案。

今年2月16日和17日兩天，在市警83分局轄區默特爾大道(Myrtle Ave.)14-55號的花旗銀行ATM取款處，連續兩天發生了劫匪利用同一ATM實施搶劫的案件。16日大約下午6時19分，，一名62歲的女性受害者在自動取款機上輸入密碼後，等在一旁的男性劫匪將其推開，然後從ATM上提取了1000元現金；2月17日大約下午5時45分，一名74歲的男性受害者在同一個ATM取款處，等他輸入密碼後，同一名男性嫌疑人強行將其推到一邊，又從ATM上提取了1000元現金揚長而去。

根據警局的數據，轄區為布碌崙市中心的市警84分局今年迄今為止接報的搶劫案比去年同期增加了193%。截至本月3日的最新數據顯示，該分局今年迄今為止共報告了41起搶劫案，而2023年同期僅為14起。

警方呼籲知情者及時提供相關信息，將以上嫌犯捉拿歸案，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林 推特

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