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冒稱社保員工行騙全國 紐約華男詐騙6老人逾60萬

記者高雲兒／紐約即時報導
梁飛涉嫌夥同另一名嫌犯共同詐騙老人，他謊稱自己是社會安全局、銀行人員或公司負責人等，說老人的帳戶被盜，並指示他們將資金匯入其他帳戶以進行臨時「保管」。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)
梁飛涉嫌夥同另一名嫌犯共同詐騙老人，他謊稱自己是社會安全局、銀行人員或公司負責人等，說老人的帳戶被盜，並指示他們將資金匯入其他帳戶以進行臨時「保管」。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)10日宣布，報住在法拉盛39歲的華人男子梁飛(Fei Liang，音譯)，被控假冒政府和銀行等工作人員身分，與他人合夥在全國範圍詐騙六名老年人，詐騙金額共計60萬元以上，罪成將面臨最高15年監禁。梁飛在外州賭場被捕，他在六個月內下注超過250萬元。

根據地檢，梁飛涉嫌夥同另一名嫌犯共同詐騙老人，他謊稱自己是社會安全局(Social Security Administration，SSA)、銀行人員或公司負責人等，說老人的帳戶被盜，並指示他們將資金匯入其他帳戶以進行臨時「保管」。

據指出，梁飛於今年2月25日，在馬里蘭州的米高梅國家海港酒店賭場被捕，紀錄顯示，他在六個月內下注超過250萬元。本月7日，梁飛被引渡到皇后區，被控六項二級非法持有被盜財產(criminal possession of stolen property)和一項試圖持有被盜財產(attempted criminal possession of stolen property)的罪名，罪成將面臨最高15年監禁。

資料顯示，梁飛在法拉盛道明銀行、貝賽第一資本(Capital One)銀行、以及大通銀行(Chase)等三家皇后區銀行，一一開設了虛假的公司帳戶，名稱分別為JMG鋁業公司和新世紀鋁業公司，並把自己列為總裁。

從2022年10月到2023年3月，共有六名受害者向梁飛的銀行帳戶匯款，匯款總額為62萬8278元。第一起在2022年10月5日，來自康州的一名受害者在他的電腦上收到一條彈出消息，要求他撥打某一「微軟公司」的號碼；當受害者致電後，被告知銀行帳戶可能已經被盜，為保護錢財，受害者應將資金匯款到梁飛的帳戶。

2023年1月31日，來自佛州邁阿密的一名受害者接到自稱富國銀行(Wells Fargo)調查人員電話，表示帳戶已經被盜，需要轉帳到某一「安全帳戶」，於是，受害人將9萬522元轉入了梁飛的帳戶。2023年2月3日，另一名佛州受害者接到一名自稱亞馬遜員工的電話，稱他有欺詐性的購買行為，若不匯款自稱清白，將負法律責任，受害者遂向梁飛帳戶轉入4萬8968.44元。以上兩筆錢財被轉入到香港的一家銀行。

2023年3月16日，來自威斯康辛州的一名受害者接到自稱是銀行人員的電話，稱他的個人信息已被破解，要根據指示將錢匯入「安全帳戶」；同日，來自加州的一名受害者接到自稱是社安局人員的電話，並被威脅說如果她不匯款就會被逮捕。兩人分別被騙取9萬8000元，兩筆匯款均被轉入中國的招商銀行。

2023年3月30日，來自佛州的一名受害者也被自稱社安局的工作人員要求轉帳保護錢財，該受害人將9萬7010轉入到梁飛帳戶。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，已指控一名涉嫌假冒政府和銀...
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，已指控一名涉嫌假冒政府和銀行等工作人員身分、與他人合夥詐騙老年人的法拉盛華人男子梁飛(Fei Liang，音譯)。(本報檔案照)

佛州 皇后區 法拉盛

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