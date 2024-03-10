冒稱社保員工行騙全國 紐約華男詐騙6老人逾60萬

梁飛涉嫌夥同另一名嫌犯共同詐騙老人，他謊稱自己是社會安全局、銀行人員或公司負責人等，說老人的帳戶被盜，並指示他們將資金匯入其他帳戶以進行臨時「保管」。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)10日宣布，報住在法拉盛 39歲的華人男子梁飛(Fei Liang，音譯)，被控假冒政府和銀行等工作人員身分，與他人合夥在全國範圍詐騙六名老年人，詐騙金額共計60萬元以上，罪成將面臨最高15年監禁。梁飛在外州賭場被捕，他在六個月內下注超過250萬元。

根據地檢，梁飛涉嫌夥同另一名嫌犯共同詐騙老人，他謊稱自己是社會安全局(Social Security Administration，SSA)、銀行人員或公司負責人等，說老人的帳戶被盜，並指示他們將資金匯入其他帳戶以進行臨時「保管」。

據指出，梁飛於今年2月25日，在馬里蘭州的米高梅國家海港酒店賭場被捕，紀錄顯示，他在六個月內下注超過250萬元。本月7日，梁飛被引渡到皇后區，被控六項二級非法持有被盜財產(criminal possession of stolen property)和一項試圖持有被盜財產(attempted criminal possession of stolen property)的罪名，罪成將面臨最高15年監禁。

資料顯示，梁飛在法拉盛道明銀行、貝賽第一資本(Capital One)銀行、以及大通銀行(Chase)等三家皇后區銀行，一一開設了虛假的公司帳戶，名稱分別為JMG鋁業公司和新世紀鋁業公司，並把自己列為總裁。

從2022年10月到2023年3月，共有六名受害者向梁飛的銀行帳戶匯款，匯款總額為62萬8278元。第一起在2022年10月5日，來自康州的一名受害者在他的電腦上收到一條彈出消息，要求他撥打某一「微軟公司」的號碼；當受害者致電後，被告知銀行帳戶可能已經被盜，為保護錢財，受害者應將資金匯款到梁飛的帳戶。

2023年1月31日，來自佛州 邁阿密的一名受害者接到自稱富國銀行(Wells Fargo)調查人員電話，表示帳戶已經被盜，需要轉帳到某一「安全帳戶」，於是，受害人將9萬522元轉入了梁飛的帳戶。2023年2月3日，另一名佛州受害者接到一名自稱亞馬遜員工的電話，稱他有欺詐性的購買行為，若不匯款自稱清白，將負法律責任，受害者遂向梁飛帳戶轉入4萬8968.44元。以上兩筆錢財被轉入到香港的一家銀行。

2023年3月16日，來自威斯康辛州的一名受害者接到自稱是銀行人員的電話，稱他的個人信息已被破解，要根據指示將錢匯入「安全帳戶」；同日，來自加州的一名受害者接到自稱是社安局人員的電話，並被威脅說如果她不匯款就會被逮捕。兩人分別被騙取9萬8000元，兩筆匯款均被轉入中國的招商銀行。