捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

今年2月底，位於紐約市 布朗士區的愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)的學生在不情不願地被召集到學校禮堂參加一個強制性會議時，收到了一份意外的大禮：校董事會主席高特斯曼(Ruth Gottesman)博士將捐出10億元，用於幫助未來所有學生永久免除學費。根據社群平台上流傳的影片，學生們聽到天降的喜訊後，從座位上雀躍起來、相互擁抱，有些人甚至喜極而泣。

高特斯曼的10億元是史上第三多的單筆教育捐贈，僅次於億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)為自己母校約翰霍普金斯大學捐贈的18億元和投資 大佬多爾(John Doerr)夫婦為史丹福大學捐贈的11億元。

這筆捐贈之所以引人注目，除了數額巨大外，還因為愛因斯坦醫學院位於紐約市貧困程度最高的區域，而校內又有很多出身於本地、未來也很可能回到本地服務社區的學生。戈茨曼表示，希望免除沉重的學費負擔後，能讓有抱負的學生更無壓力地進入醫學院，並選擇社會更需要的專業，未來更安心地留在布朗士這樣最需要他們的地方。

圖為愛因斯坦醫學院校園。(美聯社)

93歲的高特斯曼與愛因斯坦醫學院結緣超過55年。她1968年進入該院的兒童評估和康復中心(Children's Evaluation and Rehabilitation Center)研究學習障礙症狀，此後還領導該學院的成人掃盲計畫。

與很多豪擲千金的慈善家不同，戈茨曼極為低調，幾乎從不接受媒體採訪。據報導，她在有意捐贈之初，甚至希望完全隱姓埋名。即使後來出於種種原因而公開了身分，她也堅決拒絕將學院以自己的名字更名，而且設定了「學院永不能更名」的捐贈條件。她表示，學校已經有了愛因斯坦這個無與倫比的名字了，其他任何新名都不可能比這個更好。紐約市另一家因接受捐贈而免除了學費的紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)的捐贈人、富商朗格尼(Ken Langone)的捐款數額比戈茨曼要少得多。

高特斯曼的低調除了反映她的個性外，也體現了她的家庭傳承。她1930年生於巴爾的摩的一個慈善世家，父母經營家族產業，並在她出生前就創辦了馬里蘭州的高中生獎學金計畫。在二戰期間，他們甚至還收養了一名與戈茨曼同齡、逃離納粹統治但與家庭失散的德國女孩。戈茨曼成年後，也一直堅持慈善事業，她的家庭基金在2008年就曾為愛因斯坦醫學院捐贈了2500萬元，用於建設新的研究設施，而從美國自然歷史博物館到以色列的水族館，也都留下過她的捐贈。

圖為愛因斯坦醫學院校園。(美聯社)

戈茨曼的資金來自她已故丈夫大衛·高特斯曼(David Gottesman)的遺產。大衛生前曾是全美叱吒風雲的投資大亨，與被譽為「股神」的巴菲特(Warren Buffett)合作超過60年。他在華爾街創立了自己的「第一曼哈頓」(First Manhattan)投資公司，也是巴菲特創立的傳奇式投資公司波克夏 ‧哈瑟威(Berkshire Hathaway)的主要股東之一。根據「華爾街日報」(WSJ)的報導，波克夏的股價從1960年代至今已增長了超過4000倍，現在A股每股股價超過60萬元。而戈茨曼在入手波克夏原始股時，每股價格為150元。

大衛在2022年過世前，把資本全留給妻子，並告訴她，可以去做任何她認為正確的事情。在高特斯曼公布了捐贈計畫後，她的故交巴菲特評價道，「高特斯曼放棄了一些對她來說並不重要的東西，來改變與她無關的人的生活，隨著時間推移，它的影響將惠及成千上萬的人。」