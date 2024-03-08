華人社區老人面臨困境 85歲獨居奶奶：我總是孤單一個人

華人社區的獨居老人數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩 / 攝影)

隨著全球化的加速，人口老齡化問題不僅僅是一個國家的挑戰，更是全球華人社區共同面對的課題。華人社區的獨居老人 數量日益增加，他們在享受獨立生活的同時，也面臨著健康、孤獨和文化隔閡等多重困境，而這個問題，在疫情之後日益嚴重。

一位居住在法拉盛的獨居老人李奶奶表示，她今年85歲了，早年從中國移民至美國，孩子在外務工，基本很少見面。她說「雖然子女偶爾會回來看我，但大多數時間我都是一個人。

李奶奶說，因為語言不通和文化差異，讓她很難融入當地社會，「有時候感覺自己被困在了兩個世界之間」；也因此她通常不會離開法拉盛，因為這裡隨時可以使用中文交流，周圍的同胞讓她有安全感和歸屬感。

有些老人為了應對孤獨的問題，選擇定期前往老人中心 ，那裡不僅提供了一個交流的平台，也成為了他們情感支持的來源。

78歲的黃奶奶是老人中心的常客，「在老人中心，我可以遇到很多和我有相似背景的人。我們一起唱歌、下棋、學習英語，這裡就像我的第二個家。」

靠著有限的退休金和子女的資助勉強維持生活的80歲劉奶奶說：「醫療費用是一筆很大的開銷，加上房租和日常開銷，每個月都要精打細算。」

大紐約老人中心的總經理邵華勇和福壽老人中心主任鄭石表示，老年人常常面臨各種挑戰，尤其是生活照顧和醫療服務方面。他們需要老人中心提供的資源支持，包括就醫和緊急情況下的送醫服務；老人中心就是他們「避風港」，通過組織各種活動豐富他們的世界，幫助他們解決日常問題。