參與中國「獵狐行動」首案3被告撤銷定罪的請求被駁回

獵狐行動案被告朱勇。(路透)

紐約東區聯邦法院法官陳家美(Pamela Chen)3月1日駁回了參與中國「獵狐行動 」首案三被告朱勇、鄭聰穎(Zheng Congying，音譯)和麥克馬洪(Michael McMahon)在被宣判有罪後要求撤銷定罪並重新進行審理的要求。法院將於7月中旬宣布最終判決結果。

2023年6月16日，在經過了長達13天的審理後，陪審團裁定66歲的華裔 朱勇、27歲的華裔鄭聰穎和前紐約警察，私家偵探麥克馬洪犯有陰謀和實施跨州跟蹤罪，麥克馬洪和朱勇還被判定充當未註冊的中國代理人。

檢方在這起案件的審理中傳喚了25名證人並展示了大量的文件、圖片和錄像作為證據。這三名被告都被裁定參與了中國政府的「獵狐行動」，他們從2016年春天開始，通過騷擾、脅迫和其他手段，迫使在美國居住的前中國官員徐進和他的妻子回國。

法院認為，麥克馬洪和朱勇在知情的情況下參與中國「獵狐行動」，他們按照中國政府官員的指令，監視前中國官員徐進及其妻妹一家。此案另一被告鄭聰穎參與了對徐進一家的跨州跟蹤，並在徐進家前門留下了一張威脅字條。