查紐約市長競選貪腐 FBI突搜亞當斯重要籌款人鄭祺蓉家

紐約市長亞當斯華裔幕僚鄭祺蓉家宅，今日遭FBI突擊檢查。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)競選資金貪腐案風波再起，其重要籌款人、特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)的至少兩處家宅，2月29日清晨遭FBI 突襲檢查，她本人在當日被暫停政府職務；亞當斯發言人對此拒絕置評，只稱市長本人尚未被控任何罪行。

29日上午約6時，十餘名FBI官員進入鄭祺蓉位於布朗士 區Gillespie大道的家宅，並封鎖了該區域所有街道和交叉口，不允許任何人進入或離開。據悉，鄭祺蓉在該街道有兩處房產，當日均遭FBI調查；知情人士補充，尚有第三處正在被探員們搜查，但具體位置不明。

目前，尚不清楚對鄭祺蓉的突檢是否與市長本人有關，FBI發言人也沒有回應此次調查的重點是什麼，只稱「當局正在布朗士佩勒姆灣社區(Pelham Bay)Gillespie大道，對鄭祺蓉進行執法活動」，但拒絕給出進一步詳細說明。

亞當斯的發言人萊維(Fabien Levy)表示，鄭祺蓉今日已暫停政府職務，請假離開所在崗位。「亞當斯未被指控任何不當行為，我們的政府始終遵紀守法，總是期望所有員工恪守嚴格的道德規範。正如我們反覆強調的，我們不對正在審查的事項發表評論，但將全力配合任何正在進行的調查。」