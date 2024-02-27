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波羅園居民身分被盜用開手機 竊賊到被竊者家取手機

記者胡聲橋／紐約即時報導
66分局轄區居民被盜用身分開手機，竊賊還到被竊者家取手機。(警方提供)
66分局轄區居民被盜用身分開手機，竊賊還到被竊者家取手機。(警方提供)

轄區包括華人聚居區日落公園部分地區的市警66分局27日宣布，該局轄區內近日發生了一起重大盜竊案，行竊者盜用別人身分開手機，還到被竊者家門口取手機。警方在獲取了嫌疑人的照片和錄像後將其公布于眾，希望居民提供相關線索，早日將其捉拿歸案。

66分局接到報案稱，2月12日上午9時22分左右，一名46歲的男性受害者在波羅園(Borough Park)40街交15大道附近的住所門口取包裹時，一名男子走上前去告訴他，那個Verizon的包裹是他的，因為寄錯了，才送到受害者的地址，這名男子隨後攜帶裝有手機的Verizon包裹逃離現場，去向不明。

這名受害者回到家裡，當他回想這件事情時，越想越覺得不對勁。受害者後來發現自己的身分被盜用於開設了一個Verizon 賬戶，並用這個賬戶訂購了一部手機，受害者隨即報了警。這起案件中沒有人員受傷的報告。

根據警方的描述，這名竊賊是男性，黑膚色。身高5呎7吋，體重大約170磅。竊賊的雙手有紋身。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

日落公園 華人 Verizon

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