紐約市時報廣場爆移民鬥毆 17歲青年被刺傷

時報廣場爆移民鬥毆，17歲青年被刺傷。(截自CitizenApp)

伴隨紐約市 內非法移民 數量超過17萬，由該群體造成的犯罪事件亦在頻繁發生，涉及偷劫、施暴、甚至槍擊，其中時報廣場 (Times Square)毆打警察一事引全國關注；然而，同一地點在22日傍晚再出意外，一場有十餘位移民參與的群體鬥毆，令一名17歲移民被刺傷。

根據市警(NYPD)消息，在當天下午5時30分前後，曼哈頓中城42街近第8大道一間移民收容所附近發生涉及數十人的鬥毆，參與者大多為移民。事件發生後，一名17歲的男性移民在衝突中被刺傷，後續調查顯示其來自尼加拉瓜，在受傷前曾被多人追趕，隨後被尖刀刺傷背部靠下區域。

警員到場後，在事故現場發現一把沾滿血跡的長刀，並對其作生物訊息採樣用於後續調查。警方表示，傷者在第一時間被送往醫院，目前狀況穩定。經過初步調查，一名22歲的男子和另外六人被警方拘留，其中有三人為移民青少年。目前，仍有16人正在被追查。

本次衝突地點，與上月所發生時報廣場十餘人毆打警察一案位於同一街區，該案導致兩名警員受輕傷，其中一人為華人。警方表示，在本次刺傷發生後，僅在約兩小時後，在只有數街相鄰的咖啡館前，再有兩個群體爆發爭吵，隨後升級為肢體衝突。