我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

法官：調查川普的檢察官威利斯 有可能喪失起訴資格

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)
布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)華男孫斌(Bin Sun，音譯)通過電話設騙局，企圖騙取一位康乃狄克州老人數千元錢財，當這名騙子前往康州費爾菲爾德市(Fairfield)取錢時，被在現場監視的警探逮捕，這名華男被控犯有一級盜竊罪。

康乃狄克州費爾菲爾德警察局稱，2月6日，一名費爾菲爾德老年居民收到了一封據稱來自「極客小分隊」(Geek Squad)的電子郵件，謊稱受害人被收取了525元的購物費用。受害人撥打了電郵中附帶的一個電話號碼，對這筆費用提出異議，並與一名自稱為技術支持的男子進行了交談。

警方稱，受害人因為急於獲得退款，告訴了嫌疑人自己的銀行信息，並允許他遠程登錄和訪問自己的電腦。嫌疑人還通過交談騙取了受害者的信任，讓她誤以為自己收到了2萬5000元的退款。這名嫌犯隨後脅迫受害人從銀行提取了2萬元現金，並告訴她有人會去她家取錢。警方稱，嫌疑人還說他會在第二天再去受害者家取剩下的 5000元現金。

費爾菲爾德警察局沒有詳細說明他們是如何介入此事的，但表示警探為了抓獲這名騙子，在受害人家中開展了監視行動。當日，警方就發現有一輛車停在受害者家對面的街道上。警方稱，這輛車的駕駛與嫌疑人向受害者描述的接頭人一致，警方於是逮捕了這名嫌疑人，後來確認他是孫斌。

警方在現場對孫斌及其車輛進行了搜查，發現他帶著「大量現金」，調查人員認為孫斌開車從布碌崙來到費爾菲爾德，目的就是從受害者那裡取騙到手的錢財。孫斌被控犯有一級盜竊罪，他在交了1萬元的保釋金後被釋放，將在橋港(Bridgeport)高等法院出庭受審。

警方敦促居民對此類電話詐騙保持警惕，要多方面核實通信內容，並及時向警方報告可疑活動。

布碌崙 康乃狄克州 華男

上一則

紐約降雪公校改遠程上課 師生無法登錄教學受阻

延伸閱讀

紐約降雪公校改遠程上課 師生無法登錄教學受阻

紐約降雪公校改遠程上課 師生無法登錄教學受阻
委內瑞拉黑幫 藉移民潮滲入紐約搶劫

委內瑞拉黑幫 藉移民潮滲入紐約搶劫
市長探英雄警探劉文健父母

市長探英雄警探劉文健父母
布碌崙華人春晚 歡喜慶龍年

布碌崙華人春晚 歡喜慶龍年

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

2024-02-12 13:47

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」