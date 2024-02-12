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紐約大學18歲女跳樓亡 學生批校方通報官僚又遲緩

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紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

記者范航瑜／紐約即時報導
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

一名18歲女生10日從紐約大學位於史岱文森街的巴尼大樓(NYU’s Barney Building on Stuyvesant Street)五樓跳下，最終不治身亡。目前尚未確定她是否是紐約大學的學生。該建築共六層，內有紐約大學藝術系的工作室、教室及辦公室。

紐約市警表示，他們在晚上7時30分左右接獲一通911報警電話，報告有人跳樓的事件。警方迅速響應趕至現場，發現該女子已倒在血泊中，失去意識，身上多處嚴重受傷。

急救人員立刻將她送往表維醫院(Bellevue Hospital)，但最終仍宣告不治。目擊者賈斯蒂娜·宋(Justina Sung)回憶說：「我聽到了一聲巨響和一個女孩的尖叫。我的室友說有人跳樓了，落在了那片三角形的綠地上。」

過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件，其中博斯特圖書館(Elmer Holmes Bobst Library)是最頻繁發生自殺事件的地點。2013年，紐約大學為了防止學生自殺而對校園進行了重新設計。

此次悲劇發生後，許多紐約大學的學生對學校的處理方式表示不滿。一位學生表示：「學校在通報情況方面做得很差。反應顯得既官僚又遲緩。」據悉，學校已對該建築進行封鎖。學生在詢問事件詳情時，學校也拒絕披露更多細節。

紐約大學 紐約市 圖書館

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