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龍年金飾買氣強 象徵財富和好運 投資送禮兩相宜

記者劉梓祁／紐約即時報導
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年擺件。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年擺件。(記者劉梓祁／攝影)

隨著農曆新年臨近，華人社區各大金飾店亦將迎來最繁忙時刻，以迎合獨有的「新年買金」傳統，紛紛推出與當年生肖相關的特別產品，力求增加獨特性和新鮮感，以促銷量；2024年作為龍年，被視作力量和好運的象徵，店家在引入各式金龍飾品的同時，還推出了促銷活動和新式設計，希望在經濟波動和金價升高下吸引更多顧客。

曼哈頓華埠麗興恆生珠寶金行經理馮啟勁表示，農曆新年相近，應節金飾的銷售早在一個月前就已進入預熱階段。馮啟勁說，儘管新年宣傳周期在1月中啟動，但準備工作從數月前便開始進行。

在2023年底，總部位於香港的麗興恆生集團便開始了針對龍年金飾的設計，目標為「最大化展示生肖」和「吸收最受歡迎元素」。時間進入1月後，總公司便會根據紐約分店的要求，開始向當地運送全新鍛造的龍年金飾。馮啟勁表示，此模式背後是「在地者更了解市場」的規律。他說，由於龍屬華人偏愛生肖，因此在備貨方面也會比往年更加充足。

今年，該店推出的龍年擺件和首飾均有十餘款，其中每款均會確保有八至十件現貨，以確保銷售順利和滿足顧客需求。馮啟勁表示，龍年金飾的備貨數會比其他生肖年份時高出30%，且12年前的上一龍年春節亦有不俗的銷售紀錄。他也強調，在經濟緩慢恢復下，今年進貨時已有所克制。據介紹，除24K硬金飾品外，店家還首次推出5G黃金的掛飾，為保證成色及硬度的新工藝，以吸引年輕買家。

馮啟勁說，金飾在去年的新年銷售額已恢復到疫前水平，但今年仍難預測，因不知會否出現「爆發消費後的平靜」。同時，金價大幅上漲趨勢也持續到了今年。馮啟勁說，目前逾2000元的市場金價比去年的1800元增加了近15%。預測顯示，金價將繼續走强，多由地緣政治緊張和經濟不確定性導致。

儘管如此，馮經理表示，並未有在金飾定價上做出調整，但會通過減少人工費等其他促銷方式提供折扣。他相信，在「龍的傳人」概念及健康、強大和「龍馬精神」寓意代表下，今年會是一派蓬勃景象。

華埠金玉珠寶錶行董事岑灼槐也說，雖然金價波動明顯，但華人深知其優於銀行的投資價值，因此多人選擇在過年期間選擇金飾送禮。

岑灼槐說，如今華人的移民增多也促進了買金市場，且在熟客的支持下，已逐漸從疫情的陰霾中走出。他回憶指，疫情初期營業額下降率高達三分之二，但2022年春節時已有明顯回升，不過去年銷售額卻出現輕微下降。他推測，其或由旅遊限制解除導致，使大眾選擇將資金用於玩樂，相信今年及未來的趨勢會逐漸上升。

此次春節，在擺件之外，金玉珠寶錶行還備有大量龍年主題的首飾、金牌和掛扣，且已逐漸有客人到店詢問。岑灼槐說，預計2000元以下金飾將獲最大銷量，而高價的大型擺件只會占銷售額的2%上下。他說，儘管每個生肖年都有金飾購買熱，但龍年意義別具特色，在中華傳統文化中代表最威猛、最權威、最幸運。

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，每逢新年前往華埠購買金飾的人流都會增多，因金色在中華文化中象徵財富、繁榮和好運，被認為能為新一年帶來吉祥。目前在商改區內，有至少82家珠寶店。

華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年首飾。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年首飾。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年擺件。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年擺件。(記者劉梓祁／攝影)
華埠金玉珠寶錶行推出龍年金飾。(記者劉梓祁／攝影)
華埠金玉珠寶錶行推出龍年金飾。(記者劉梓祁／攝影)
華埠金玉珠寶錶行推出龍年金扣。(記者劉梓祁／攝影)
華埠金玉珠寶錶行推出龍年金扣。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年擺件。(記者劉梓祁／攝影)
華埠麗興恆生珠寶金行推出龍年擺件。(記者劉梓祁／攝影)

金價 華埠 華人

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