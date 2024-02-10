紐約法拉盛龍年風水 這區店鋪會變多 這方位要以和為貴

從方位上來說，九運中北方及南方見水則最旺財運，民眾也可在家宅北方多放一些流水物件從而提運旺財。圖為魚缸。(美聯社)

明年是甲辰龍年，也是從八白艮土運邁入九紫離火運的第一年，依據易經以及九宮飛星風水學，國際風水專業學會(IFSF)及紐約風水命理顧問曾韶基，為大家介紹龍年化太歲指南以及離火運的大趨勢，鑑於許多華人 在法拉盛 安居或置業，文末也附上龍年法拉盛的風水指南，以供參考與娛樂。

●甲辰龍年，這五個生肖需注意

龍年及狗年生人，明年分別為犯太歲及沖太歲年，整體來說，有血光星跟著太歲，易見血或損傷，尤其是農曆3月與9月，可值此之機檢查身體、抽血驗血等，主動來應「血光之災」。同時避免長時間坐臥在房間的東南方及西北方，以防止不順。

兔年生人在本命年度過太歲年後，龍年則又位「害太歲年」，整體來說波幅變化大，至於好壞，需結合個人命盤來論，可以多與屬豬的朋友交往出遊，或是配戴帶有豬形象的玉石，從而提升運勢。

牛年及羊年生人，雖不屬犯太歲，但與龍年及狗年生人，尤其是生於上午7至9時及晚上7至9時間人，或在農曆3及9月出生人士，需在農曆3、6、9、12月，特別注意腸胃及食物衛生問題，小心食物中毒，易少吃冰冷飲食及生食物品。

豬年生人，得益於紫微星駕臨，明年可屬十二生肖中最好運，多食素少殺生、少食內臟，運氣會更好。

●離火九運開啟，中女時代來臨

按照中國古代立法天元九運，2024年全球即將步入離火九運的20年，曾韶基介紹，「離」在八卦中代表的是「中女」，也就是約35歲至55歲的中年女性，屆時許多中年女性將脫穎而出，在各個領域都會看到更多女性的出現，話語權、政治影響力及社會地位都會步入新的台階，「但是身型不宜太瘦」，他說。

另一方面，離卦屬火，火代表的行業也將在未來的20年中發展得最好、最猛，例如美妝醫美、人工智能、電腦科技、新能源燃料、新媒體、化學、電影表演等行業。

需要注意的是，受到離火運的影響，大公司倒閉及企業合併的事件也將發生得更頻繁，龍頭公司尤需小心謹慎。離卦也是「中虛之象」，虛擬經濟的問題也會湧現，例如虛擬貨幣的詐騙案也更將頻發。

從方位上來說，九運中南方當旺，尤以北面見水更旺財運，其次東南見水亦有助財運。有湖、河天然水在家中北方自然最好，民眾也可在家宅北方多放一些流水物件從而提運旺財，例如泳池、魚缸或是可在網上方便購買的風水輪。

●法拉盛龍年風水

曾韶基表示，華人聚居的皇后區 法拉盛各街區各方位，明年視九宮飛星也各有利弊。市中心仍會多打架、爭吵、糾紛及受傷事件，偷竊搶劫頻發的情況恐也會繼續下去。商家注意以和為貴。

法拉盛東南方位，也就是沿緬街直至皇后區植物園一帶，在兔年是非多，也有非法擺攤的問題久未能解決，龍年情況仍相對不穩定，小販情況至農曆5月才稍將平靜。此外龍年也有病星飛入該方位，朝東南或朝西的店家，需留心衛生問題。

法拉盛西北方位，也就是北方大道(Northen Blvd.)以北、林登坊(Linden Place)一帶，龍年店鋪會慢慢變多，生意名利上漲。而再往北、近年來華人人口也在增多的莫瑞丘(Murray Hills)一帶，還會繼續延續兔年的生意興旺，吸引更多人流，這也是離火20年大運興旺的地帶。

而在北方大道以南、至天廣新天地(Tangram)一帶，餐館需格外注意衛生問題，天廣居民若門口或陽台朝西或南方，也需注意身體健康問題及意外事件發生，可放銅風鈴在西方、及三隻麒麟在南方並朝向南方化解。天廣居民及飲食業者則需注意灶頭火及衛生問題。

法拉盛西南方位，即天景(Skyview)沿大學點大道向南直至皇后區植物園一帶，明年為「三煞位」，交通意外多，偷竊及打劫的案件也多，民眾夜晚出行需小心。