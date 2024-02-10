生肖龍 有天賦？ 中國圍棋界出色的「四代龍」

龍年快到了，布碌崙8大道掛起了龍燈籠。(記者胡聲橋／攝影)

龍年對華人 有著特殊而深刻的意義。龍是中華民族的象征，代表著尊貴、威武、吉祥和幸運。在中華傳統文化中，龍年被認為是能夠帶來發展和繁榮的好年，許多華人都希望在龍年結婚、生子或創業，希望龍年能帶來特殊的祝福。

●從聶衛平到樸文垚

中國圍棋界曾經流傳著「四代龍」的故事，四名屬龍的圍棋國手分別在各自年齡段的棋手中扮演「挑大梁」的角色，他們憑藉異常出色的棋藝，成為各年齡段的翹楚和領導者。這四名圍棋國手分別是1952年出生的聶衛平、1964年出生的馬曉春、1976年出生的常昊和1988年出生的樸文垚。

最為人熟知的聶衛平曾於1980年代在中日圍棋擂台賽上取得11連勝，從此改變了日本稱霸世界圍棋的局面；隨後比聶衛平小12歲的馬曉春扛起大旗，並在1995年「東洋證券盃」奪得中國的第一個世界圍棋冠軍，開了中國棋手在世界大賽 問鼎的先河；1990年代中後期，常昊在中日擂台賽中兩次瘋狂連勝，確立了他新一代領軍人物的地位，之後又三奪世界大賽冠軍；樸文垚2011年在LG杯總決賽戰勝孔傑，翻開了中國圍棋歷史新的一頁。

或許這四人成為頂尖的圍棋國手和屬龍並沒有太大關係，但華人還是願意相信，是龍年給了他們天賦，給了他們精進的勇氣，給了他們叱吒棋壇的霸氣，他們的勝利就是中國龍的勝利。

●12生肖中獨特的龍

在12生肖中，龍有著非常獨特的地位，它是其中唯一一種華人用想像力創造出來的動物。在中國古代，龍代表的是皇權，是神聖和尊貴，是威嚴和魔力，因此，龍與其他11生肖截然不同，人們對生肖龍另眼相看。

皇后區圖書館 法拉盛分館副館長邱辛曄介紹說，據考證，蛇身人面的伏羲和女媧很有可能就是龍的前身，從商朝和戰國時期開始，龍就已經以各種不同的形式出現在中華民族的文化中，「後漢書」第一次對龍有了明確的記載。龍是中華民族的圖騰，是帝權的象征，代表著自信、剛毅、勇猛、精進和敢作敢為。

龍作為圖騰，原本是中國人崇拜和祭祀的對象，因為祭祀具有社會性，會涉及世俗規範，龍逐漸開始在華人的日常生活中占有一席之地。邱辛曄介紹說，在中華民族的歷史長河中，天干和地支慢慢發展成為算生辰八字的符號，龍也就慢慢走下聖壇，成為中華民俗的重要組成部分。

●龍的現代意義

現在，生辰八字已經逐漸淡出華人的意識，但包括龍在內的可愛的十二生肖卻仍然是華人鮮活民俗的一部分，海外華人也不例外。

過年了，華人世界會舞龍；元宵節，人們會掛龍燈；到了端午節，人們會畫龍船；每逢春節，紐約華人社區的許多商店都會掛出龍的圖案和形象。這時的龍已經成為了人見人愛的吉祥物，人們都希望十二生肖中的龍能給大家帶來好運和吉祥。