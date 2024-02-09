習俗篇／「你的店怎麼這麼紅？」 老外也愛紅包袋

作為今年度店內最昂貴的紅包袋，黃炳光表示這一批新的紅包袋也是他今年最喜歡的款式之一。(記者范航瑜／攝影)

龍年即將來臨之際，民眾紛紛購買新年紅包袋，準備包紅包。往年除了應景「龍」圖案的傳統紅包袋外，今年在紐約市也出現由台灣新晉設計師設計的一系列創意紅包袋，為龍年春節帶來了嶄新風貌。

●台灣新設計師 推出設計新產品

在曼哈頓華埠 已經營40餘年的「美麗屋」禮品店，每年都會為了新春從亞洲引進最新的紅包袋及春聯，該店老闆黃炳光介紹，今年最富新意的當屬由一批台灣新晉設計師參與設計的新品紅包。

與傳統紅包使用的正紅色不同，這些新設計的紅包在顏色上採用了海藍、草綠和檸檬黃等更為新穎和鮮豔的色彩。在圖案的繪製上，這些紅包的龍圖案汲取了近年來動畫電影的美工設計元素，形象更加精美，細節也更為豐富。在材質上，新系列紅包使用了更有質感的紙品。作為今年度店內最昂貴的紅包袋，黃炳光表示這也是他今年最喜歡的款式之一。

●米老鼠與Hello Kitty 卡通入圖

與上一個龍年相比，紅包的設計已經發生了不小的變化。除了色彩、圖案和紙張的創新以外，米老鼠與Hello Kitty等卡通形象也加入到了紅包的圖案中來。據黃炳光介紹，這些卡通形象都是製作商購買的正版授權。相比起傳統的中式圖案，這些卡通紅包更加受兒童喜愛。

●部分華人 顧客 就是要買經典款

除了這些豐富多彩的創意紅包袋外，仍有不少平價而經典的老式傳統紅包袋多年來持久不衰。這些紅包通常尺寸較小，圖案傳統復古，但有部分老顧客堅持使用這種經典款。雖然這些經典紅包袋的樣式多年來沒有太大變化，但質量卻在逐年提升。據黃炳光介紹，紅包金粉是否脫落是判斷其質量好壞的最直接方式。

疫情前，黃炳光每年都會三次回到台灣，到各大工廠驗貨，通過多家對比，挑選出高質量的紅包品類。美麗屋與其中一些廠家合作已有20年之久。黃炳光表示：「在做生意上，我們是生意夥伴，但在生活中大家也是很好的朋友。」

美麗屋於1982年開業，最初是一家兒童服裝店，1992年開始轉型為禮品店。在華埠經營40餘年，美麗屋其間只換過一次店址。一批忠實的老顧客每年都會前來購物，甚至還有些是當年曾來購買衣服的小孩。如今他們已為人父母，也會帶著自己的孩子一同光顧美麗屋。有趣的是，美麗屋的顧客中也不乏外國人。黃炳光記得有一年，有外國人前來購買新年禮品，並表示自己是在紐約時報 (The New York Times)上看到的。他又驚又喜，此前從未想到過自己的小店能登上紐約時報。

●老外顧客白熊 年年都來買

白熊(Lafi Vargas)就是美麗屋的一位忠實老外顧客。每年春節前，他都會來美麗屋購買紅包和新年裝飾，今年已是第個七年頭。他是一名熱愛中華文化的功夫老師，從小就喜歡中國功夫和中國美食，長大後開始學習武術和太極等中國功夫，已經練習了40餘年，目前是一名指導老師。「白熊」這個名字就是他的功夫師父所取。除了給自己家購置以外，他還會為他姊姊選購新年禮品，兩家人都愛不釋手。