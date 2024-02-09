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龍年團圓 年夜飯上網採購 留學生享儀式感

記者張心／紐約即時報導
中國留學生團聚一堂，三五好友共做年菜。(讀者提供)
中國留學生團聚一堂，三五好友共做年菜。(讀者提供)

農曆龍年即將喜氣來臨，海外華人開始歡欣鼓舞準備年夜飯；相較於到餐館享用現成的除夕美味，華人留學生們更傾向於在家自製新年大餐，而能將亞洲美食送貨上門的網絡宅配，已成為新生代00後們首要的年貨購買渠道。

●年夜飯「品」的是參與感

已經留美三年的中國留學生蔣Carlo，歷經前些年的除夕在外聚餐，如今愈發感慨「年夜飯還是和親戚朋友在家吃最是溫馨自在」。就讀於紐約視覺藝術學院(The School of Visual Arts)的她，前些年因為人生地不熟，大年夜都是和同學隨便挑個華人餐館就餐，「但過後感覺很像在餐館參與學校『團建』，一群人為了慶祝而慶祝，沒有年菜一同製作、烹飪、享用的樂趣，從而失去了年夜飯的『參與感』。」

在蔣Carlo看來，從小到大吃過的年夜飯之所以難忘，是因為能夠參與到選食材、包餃子、一同做飯的過程，享受在其中和親朋好友話家常的溫馨。「畢竟吃頓飯什麼時候都能吃，但能和生命中重要的人們一起為了節日下廚，才是年夜飯珍貴意義所在。」為了迎接龍年的到來，她已經計畫好和朋友們一同在宿舍包餃子，「再搭配三五小菜，一起體會過年的儀式感。」

●火鍋+餃子 留學生除夕標配

就讀於哥倫比亞大學(Columbia University)的葛哲凱也如此打算，忙碌的學習生活之餘，規畫龍年除夕聚餐，已成為他寄託思鄉情結的方式。「在國外留學多年，每次年夜飯都是和關係好的同學們一起做飯，而火鍋和餃子是我們最常準備的『標配』。」熱騰騰的鴛鴦雙鍋配上十餘種菜式，加上剛出鍋的水餃，令無數「美漂」品嘗著一絲如在家鄉的味道。

「畢竟人在國外，這邊中餐食材也有限，很難像在老家一樣，能夠準備出一大桌子的菜，所以只能以便捷又熱鬧的火鍋，圓滿心中的期待。」葛哲凱回憶，祖籍浙江的他，留學前每次過年和父母回老家，等待他的是奶奶做的米酒豆腐楊梅，還有大娘做的麻辣鴨頭、雞蛋灌腸、青菜炒年糕⋯⋯「加上我們當地習俗會拜灶神、祭天、燒香、放炮，所以在紐約如果可以，大年初一也希望約上三五好友到寺廟上香。」

●便捷豐富的網絡年菜宅配

習慣於用互聯網解決衣、食、住、行的00後谷泓毅，則早就準備好「一鍵下單」，計畫在網絡宅配平台挑選年菜送貨上門。在哥倫比亞大學就讀經濟學的谷泓毅，因為平時學習生活忙碌，沒有時間到超市選購食材，已經習慣在Weee線上超市、FreshGoGo優選生鮮、亞米網上面買菜做飯，「感覺方便又快捷，選擇也多，年夜飯打算也是從上面下單。」

谷泓毅打開手機，發現最常用的點餐和購物App，已經陸續推出年夜飯套餐，不僅有適合他北方人口味的，也有適合室友南方人的「年貨專區」，令他們對於準備一桌豐盛的除夕大餐充滿信心。「去年就是在華人在線平台購買的年菜，今年發現多出了品類更豐富的年貨禮包、龍年春聯、開運紅包⋯⋯專區，感覺以後在美國也能足不出戶過個美味、地道的農曆年了。」

FreshGoGo優選生鮮等網絡平台推出的「年貨專區」，成為中國留學生的除夕大餐...
FreshGoGo優選生鮮等網絡平台推出的「年貨專區」，成為中國留學生的除夕大餐「救星」。(取自FreshGoGo)
Weee線上超市推出的年貨禮包、龍年春聯、開運紅包專區，令中國留學生欣喜異常。(...
Weee線上超市推出的年貨禮包、龍年春聯、開運紅包專區，令中國留學生欣喜異常。(取自Weee )
中國留學生團聚一堂，三五好友共做年菜。(讀者提供)
中國留學生團聚一堂，三五好友共做年菜。(讀者提供)
FreshGoGo優選生鮮等網絡平台推出的「年貨專區」，成為中國留學生的除夕大餐...
FreshGoGo優選生鮮等網絡平台推出的「年貨專區」，成為中國留學生的除夕大餐「救星」。(取自FreshGoGo )

餃子 華人 中國留學生

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