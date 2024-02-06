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紐約市重新改造BQE的8億元申請遭聯邦政府拒絕

記者胡聲橋／紐約即時報導
聯邦政府拒絕紐約市改造BQE三重懸臂路段而提出的8億元撥款申請。(DOT)
聯邦政府拒絕紐約市改造BQE三重懸臂路段而提出的8億元撥款申請。(DOT)

聯邦政府拒絕了紐約市為重新設計和建造布碌崙(布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)三重懸臂(triple cantilever)路段而提出的8億元基礎設施撥款申請。人們普遍認為，這將推遲今後幾年紐約市對BQE中心段(BQE Central)的改建。

據「amNY」報導，聯邦公路管理局(FHWA)上個月拒絕了市交通局(DOT)提出的這項8億元撥款申請，市交通局沒有回答聯邦政府拒絕撥款的理由。儘管交通局一位發言人說，像BQE這樣的大工程，多次申請撥款是很常見的事情，撥款被拒不會影響項目的時間表(該項目將於2027年底開工，預計於2032年完工)。但其他人並不那麼樂觀，代表布碌崙高地(Brooklyn Heights)的市議員萊斯勒(Lincoln Restler)說，這是一個耗資數十億元的項目，是紐約市有史以來規模最大、最複雜的基建項目之一，如果沒有聯邦資金，市府的計畫將無法實施。

建成於1940年代的BQE中心段的三重懸臂路段的狀況最近幾十年不斷惡化。2020年，前市長白思豪(Bill de Blasio)召集的專家小組警告說，懸臂路段最早可能在2026年就無法安全通行。市長亞當斯(Eric Adams)2022年公布了一系列針對大西洋大道(Atlantic Avenue)和桑德斯街(Sands Street)之間1.5哩長的BQE中心路段的「再設計」提案，其中包括 0.4 哩長的三重懸臂路段，這也是BQE唯一由市政府直接擁有的部分。

這些計畫預計耗資約55億元，在很大程度上將依賴2021年「兩黨基礎設施法」(2021 Bipartisan Infrastructure Law)授權的聯邦資金。按照計畫，三重懸臂路段將部分或全部重建，並用綠地覆蓋，綠地將把布碌崙高地和東河岸邊連接起來。

市政府還計畫把三重懸臂路段從目前的四車道拓寬成六車道，不過增加的車道將是路肩或高乘載車道(High Occupancy Vehicle Lane，簡稱HOV)，而不是傳統的車輛專用道。不過，拓寬高速路的提案遭到了當地民代和社區團體的強烈反對，認為這將鼓勵更多車輛走這條高速路，危及當地和全球的氣候，還有一些人更是呼籲完全拆除三重懸臂路段。儘管目前尚不清楚聯邦政府為何拒絕撥款申請，但有人推測，社區對改造計畫的普遍反對可能起到了一定的作用。

布碌崙 紐約市 聯邦政府

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