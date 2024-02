紐約市房屋局爆史上最大弊案 70雇員受賄200萬遭起訴

檢方公布70名被告的犯罪地點(圖中紅點位置),幾乎遍布紐約市五區所有政府樓社區。(南區聯邦法院提供)

紐約南區聯邦法院6日宣布,同時起訴70名紐約市 房屋局(NYCHA)前任和現任雇員,他們涉嫌在紐約市政府樓 維修工程招標時使用非法手段收受承包商賄賂。這起案件破了聯邦司法部 (Department of Justice)歷史上單日同時起訴的最高人數紀錄。

在共計70名被告中,有66人於6日在紐約、新澤西和康州分別被捕,被捕者的年齡在30至64歲之間。起訴書顯示,所有被告在實施犯罪期間皆為紐約市政府雇員,主要負責管理市內的政府樓。在政府樓需要維修或保養時,他們要求承包商預付款項以獲得合同、或要求承包商在完成工程後再接受付款。由於承包商必須獲得管理人員簽字後才能從市府方面獲得付款,因此這些被告便以此項權力作為交換條件,從承包商處索取現金賄賂。

根據起訴書透露的內容,被告通常會索要合同金額的10%至20%,甚至更高。根據不同合同的數額大小,他們通常能從每筆合同中得到500至2000元的非法收入。據統計,70名被告總計獲得了超過200萬元的貪污款,以換取價值超過1300萬元的無標合同。

紐約市的法律規定,政府樓維修和建築工程需要使用外部承包商時,必須通過招標程序。不過,在一些特殊情況下,當合同價值低於一定門檻(通常為1萬元)時,負責工程管理的公務員享有一定的靈活性,可以自行雇用承包商,無需多次重複招標。這種「無標」的程序更加快捷,有助於緩解一些租戶的燃眉之急,但同時也為不法人員提供了尋租的空間。

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)介紹,本案是司法部歷史上規模最大的單起受賄案件,紐約市政府中存在的腐敗文化需要被終結。司法部長加蘭德(Merrick Garland)則承諾,司法部將在法律允許的最大範圍內起訴這些濫用公職中飽私囊的人。

根據南區聯邦法院公布的地圖,70名被告工作的政府樓社區遍布全市各區,腐敗活動幾乎無所不在。絕大部分被告被控以索賄和受賄(Solicitation and Receipt of a Bribe)以及利用職權敲詐勒索(Extortion Under Color of Official Right)兩項罪名,若罪成,分別可判處最高10年和20年的監禁。