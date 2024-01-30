日落公園36街地鐵站 一名男子站台揮舞刀具遭逮捕

成功處理36街地鐵站台揮刀案的72分局兩名年輕警員。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 36街地鐵站 是一個大站，有許多華裔 乘客依靠這個地鐵站出行。28日下午，這個地鐵站發生了駭人的一幕，一名年輕男子突然在該地鐵站台上揮舞起了一把刀子。慶幸的是巡邏警員及時趕到，在這名男子傷害任何人之前將其說服和逮捕。

警方稱，這起案件發生在28日下午4時左右，當時在36街地鐵站的站台上，一名年輕男子突然拿出一把刀子，向站台上的乘客揮舞，周圍乘客嚇得驚慌躲避。兩名在附近巡邏的市警72分局警員奧爾特加(Ortega)和梅杜(Metoo)接到目擊者報案後馬上趕到了事發地鐵站台。看到這名男子手裡揮舞著刀子，這兩名警員在保持一定距離的情況下，對其進行遊說，並成功說服該男子交出刀子投降，兩名警員隨即將他戴上手銬帶走。警方懷疑涉案深膚色男子可能有精神問題，已將其送往附近醫院檢查。此案目前仍在調查之中。

發生案件的日落公園36街站是一個主要地鐵站，D、N、R、W和Q線等眾多華裔使用的地鐵線路都停靠此站，加上案發時間正好是地鐵交通繁忙的時間段，這起案件未造成人員傷亡，也沒有造成地鐵列車延誤，可謂非常幸運。據了解，成功說服歹徒交出武器的這兩名警員都是剛從警察學院畢業被派到72分局的新警員，72分局對這兩名警員沉著冷靜的表現給予了嘉獎。