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未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部警告

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未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

美國農業部食品安全檢驗局(USDA-FSIS)日前發布公共衛生警報，指法拉盛一家點心生產公司，在未經聯邦檢查的情況下，私自生產和銷售冷凍豬肉大餛飩。 當局提醒，目前尚未收到因食用這些產品而產生不良反應的確認報告，但呼籲已經購買這些產品的消費者切勿食用，並將產品應丟棄或退回到購買地點。

當局發布公文表示，登記在法拉盛的點心工廠公司(Dim Sum Factory Inc.)在未經聯邦檢查的情況下生產和銷售冷凍豬肉大餛飩。由於這些產品已經不再供購買，故未再要求召回。

農業部安檢局表示，這個問題是在例行檢查中發現的，他們確定這一餛飩產品的生產地點，並不在規定的企業官方場所之內，因此這些產品都未經受檢查。

截至目前，當局尚未收到有關食用這些產品而產生不良反應的確認報告，任何擔心生病或受傷的消費者，都應該聯繫醫療保健供應商。當局也提醒，這些產品也可能仍存放在消費者的冰箱之中，已購買產品的消費者切勿食用，並將產品應丟棄或退回到購買地點。

據了解，該產品的生產日期為2023年9月6日起，保存期限為18個月。 產品的具體名字為「手工薺菜大餛飩」(Pork & Shepherd's Purse Wontons (Handmade))，重量為1.5磅，真空包裝。它在美國農業部的編號為「EST.1656」。這些產品被運送至紐約的經銷商，並曾在全國範圍在線銷售。

當局提醒，對公共衛生警報有疑問的消費者，可以聯繫點心工廠公司的銷售經理Daisy Ching，電話：(862)872-0076。有食品安全問題的消費者，可以撥打美國農業部肉類和家禽(USDA Meat and Poultry Hotline)的免費熱線888-MPHotline，亦即(888)674-6854，或在美東時間周一至周五上午10時至下午6時，透過Ask USDA進行即時聊天。

消費者還可在 Ask USDA瀏覽食品安全訊息，或透過電子郵件將問題發送至[email protected]。對於需要報告肉類、家禽或蛋製品問題的消費者，可至以下網站，全天24小時訪問線上電子消費者投訴監控系統：https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/。

農業部 法拉盛

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