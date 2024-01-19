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面具男凌晨持槍破窗 紐約長島華人屋主驚魂

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面具男凌晨持槍破窗企圖入室？紐約長島華人屋主驚魂

記者邢易霖 / 紐約即時報導
一名華人屋主在微信群裡分享，表示自家凌晨遭到一名面具男持槍打破玻璃。圖為附近街景。(谷歌地圖)
一名華人屋主在微信群裡分享，表示自家凌晨遭到一名面具男持槍打破玻璃。圖為附近街景。(谷歌地圖)

位於長島大頸(Great Neck)的一棟華人住家在19日凌晨3時左右突然聽到異響，調取監控錄像發現，一名男子持槍從後門靠近屋，打碎窗戶後發現有人在家，隨即離開，受驚的屋主19日在微信群內分享；當天下午該社區則發現有一名疑似患有精神疾病的男子拿著槍在車道上大喊，遭到大批警方圍捕要求投降，目前警方仍在調查兩起案件的關聯。

據了解，家住大頸University Gardens的華人屋主在微信群裡分享，住家在19日凌晨3時遭到一名戴面具的男子持槍接近，該名屋主懷疑，由於她家未裝有自動報警系統，嫌犯可能觀察到家中沒人，才想著入室搶劫。

根據屋主分享，當男子發現有人在家時感到驚訝，隨即拿槍撞破玻璃窗，打破了三扇窗戶，她的車牌也被盜走。屋主放上網的監視錄像顯示，嫌犯曾在對面街巷中逗留一段時間，然後才到自己家門。同時，住在附近的居民也報告了類似可疑活動。

直至19日下午，該社區有鄰居發現一名男子拿著槍在車道上喊叫，貌似是住在附近、一名患有精神疾病的年輕人，當地也有大量警車和特警出現，社區則發布警告，表示從Dorset到Norfolk的Somerset Drive南段出現「極端狀況」，現場有一名槍手，告誡民眾小心，避免靠近受影響地區。

截至傍晚，警方圍堵了男子住所，要求其投降；根據警方，該名男子是否與持槍打破華人屋主嫌犯為同一人仍未確定，並展開公開調查，警方也呼籲社區居民提高警覺，注意周邊環境，如有可疑情況應及時報警。

據悉，日前相鄰社區Lake Success曾發生入室搶劫案。警方指出，有三名男子試圖闖入兩戶住宅，他們攜帶的已上膛的Glock 19型手槍，當他們駕駛車輛前往目標住宅時，與一輛警車相撞。在撞車後，三名男子下車逃逸。隨即，納蘇郡警方展開搜索，成功逮捕嫌犯。三人分別被控兩項一級入室盜竊未遂罪和一項二級非法持有武器罪。

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