紐約市701天「雪荒」有望終結 今明降雪或達3吋

鏟雪車在曼哈頓街頭鏟雪的檔案照。（路透）

紐約市 超過700天「雪荒」的歷史紀錄有望在16日終結；根據天氣預報，從15日晚間到16日白天，紐約市的降雪量將達到3吋；清潔局目前已調動809量撒鹽車，並將重點照顧高流量、易結冰路段，確保道路暢通。

目前國家氣象局(National Weather Service)已經對全市五區發出降雪警報，從15日晚8時至16日下午1時，紐約市將持續經歷小雪，隨後轉為雨夾雪；根據天氣預報，降雪條件頗為良好，溫度15日晚將降至20度左右，16日下午也將徘徊在35度上下。

根據氣象局，本次降雪預計1至3吋，降雪高峰時段預計每小時降雪0.5吋。不過此次降雪仍有可能無法累積，因為降雪在16日清晨將被冰覆蓋，那時降雪將轉為雨夾雪。

雖然所有天氣預報都表明，今次降雪不算很大，但無論如何，這都對紐約市來說意義重大，因為紐約市已經近兩年沒有出現有規模的降雪。本輪紐約市「雪荒」截至15日已經達到701天，從2022年2月至今，紐約市從未出現積雪超過1吋的降雪，也意味著紐約市的孩子們已經有一個半冬天沒法堆雪人；這也是有紀錄以來紐約市最長的一次「雪荒」。

有研究顯示，美國東北部「雪荒」與氣候變遷 有關。上周公布的一項研究認為，紐約市未來的降雪量恐將更少，已被劃入「潮濕亞熱帶」氣候。

目前，紐約市清潔局(Department of Sanitation)已將降雪警報設在15日下午6時到16日晚7時，清潔局已經調動近800輛灑鹽車，確保積雪盡快融化，並且針對車流量加大一級更易結冰的路段重點撒鹽。如果降雪量達到2吋，清潔局將額外部署前端配備雪鏟的超過2000量卡車。