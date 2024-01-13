台灣大選結果出爐 紐約藍營：令人失望也帶來希望

藍營支持者難掩傷心神情。(歐新社)

2024台灣大選總統選舉結果出爐，民進黨 候選人賴清德 、蕭美琴以40%得票率當選新一任正副總統，而國民黨 候選人侯友宜、趙少康則以33.49%的得票率居次落敗；儘管如此，紐約當地藍營支持者表示，雖然結果令人失望，但綠營得票数已呈现下滑趨勢，有望在未來實現政權更替。

本次大選，民進黨共獲得558萬票，國民黨則獲得467萬票。對前者而言，不論是得票数還是得票率，兩數據皆呈現下滑趨勢。相較於2020年蔡英文連任的817萬票和2016年首勝的689萬票，賴清德所獲票數有明顯差距。

來自曼哈頓華埠的僑務諮詢委員于金山表示，「對我個人而言，結果令人失望」，但選舉過程體現了台灣民主制度的成熟，且執政黨不再是國會的多數黨，達成制衡功能。作為國民黨支持者，他認為侯友宜的得票表現值得肯定，且另一組候選人、民眾黨的柯文哲、吳欣盈也展現了高於預期的實力。

于金山評價說，侯友宜具備風度、敢於擔責，而柯文哲則異軍突起、雖敗猶榮，為民眾黨的未來四年創造基礎。他表示，再度執政的民進黨得票較四年前大幅縮水，是一次深刻的教訓和提醒，並有可能在柯文哲吸納更多年輕群體和國民黨自我調整後，在未來被取代統治地位。

于金山表示，不相信會有「長期綠色」情況出現，且本次國民黨落敗的部分原因為前總統馬英九的言論被放大解讀。他希望，賴清德能夠整頓政治風氣、打擊貪腐，並改變「台灣會是戰場」的國際形象，和落實海外公民投票權利。

紐約中華公所主席曾偉康則表示，接受選舉結果並祝賀民進黨贏得選舉，未來會繼續支持公平選舉和三民主義及自由、平等、民主精神。中國國民黨駐美東支部則未有回應。